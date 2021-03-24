Названа причина неутешительной статистики COVID-19 в Украине

В Украине эпидемиологическая ситуация близка к критической, а основная причина неутешительной статистики — "британский" штамм коронавируса. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

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Так, Украина установила антирекорды: за последние сутки госпитализированы 5438 человек, а умерло — 342. Тогда как осенью наибольший показатель летальности составлял 285 смертей. Радуцкий констатирует, что ежедневно умирает больше людей, чем на пике прошлой волны пандемии.

По его словам, одна из главных причин такой печальной статистики — "британский" штамм коронавирусной болезни.

"Он агрессивен и распространяется быстрее, — сообщил Радуцкий. — Вчера в Литве были зафиксированы первые два случая "южно-африканского" штамма. Если новая мутация коронавируса попадет на территорию Украины, это может привести к еще большему росту уровня смертности".

За все время пандемии на территории Украины заболели 1579906 человек, выздоровели 1276272 человека, зафиксировано 30 773 летальных случаев.

Напомним, вчера Кабинет министров усилил правила въезда в Украину. Теперь обязательным будет наличие ПЦР-теста на коронавирус. Эти меры вызваны стремительным ухудшением эпидемиологической ситуации в нашей стране.

Также портал "Комментарии" сообщал, что вакцина против коронавируса AstraZeneca все же рекомендуется к использованию. Такое решение приняла Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в ответ на отказ ряда стран от этого препарата.

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