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Главная Новости Общество медицина В Украине снова антирекорд заболевших коронавирусом: это самое большое число за все время пандемии
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В Украине снова антирекорд заболевших коронавирусом: это самое большое число за все время пандемии

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Одесской области

сегодня, 08:52
Автор:

Елизавета Черных

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook сообщил, что по состоянию на 26 марта, на территории страны обнаружили 18 132 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это наибольшее число заболевших за все время пандемии. 

В Украине снова антирекорд заболевших коронавирусом: это самое большое число за все время пандемии

В Украине новый рекорд заболевших коронавирусом: это самое большое число за все время пандемии - фото из открытых источников

В частности, COVID-19 зафиксировали у  923 детей и  435 медицинских сотрудников. 

По данным министра, за прошлые сутки выздоровело 7 138 человек, госпитализировано 4 836 пациентов, а также зафиксировано 326 случаев смерти от последствий коронавирусного заболевания.  

Максим Степанов сообщил, что наибольшее количество случаев заражения коронавирусом в Одесской (1 545), Днепропетровской (1 358), Львовской (1 304), Харьковской (1 204) областях, а также в городе Киев (1 164).

За все время пандемии в стране коронавирусом заразились  1 614 707 граждан, а также зарегистрировано 31 461 летальный случай. 

Напомним, что в Украине эпидемиологическая ситуация близка к критической, а основная причина неутешительной статистики — "британский" штамм коронавируса. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Ранее "Комментарии" писали, что американская фармацевтическая компания Pfizer начала испытания новых таблеток, предназначенных для борьбы с коронавирусом. Это первое лекарство в мире, которое может помочь больному преодолеть COVID-19 при первых признаках вируса. Препараты успешно прошли лабораторные исследования. Сейчас компания переходит ко второму этапу — тестированию на людях. Пока кандидат называется PF-07321332. Препарат предотвращает репликации вируса в клетках.



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Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/898339257375737
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