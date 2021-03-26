В Украине снова антирекорд заболевших коронавирусом: это самое большое число за все время пандемии

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook сообщил, что по состоянию на 26 марта, на территории страны обнаружили 18 132 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это наибольшее число заболевших за все время пандемии.

В Украине новый рекорд заболевших коронавирусом: это самое большое число за все время пандемии - фото из открытых источников

В частности, COVID-19 зафиксировали у 923 детей и 435 медицинских сотрудников.

По данным министра, за прошлые сутки выздоровело 7 138 человек, госпитализировано 4 836 пациентов, а также зафиксировано 326 случаев смерти от последствий коронавирусного заболевания.

Максим Степанов сообщил, что наибольшее количество случаев заражения коронавирусом в Одесской (1 545), Днепропетровской (1 358), Львовской (1 304), Харьковской (1 204) областях, а также в городе Киев (1 164).

За все время пандемии в стране коронавирусом заразились 1 614 707 граждан, а также зарегистрировано 31 461 летальный случай.

Напомним, что в Украине эпидемиологическая ситуация близка к критической, а основная причина неутешительной статистики — "британский" штамм коронавируса. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Ранее "Комментарии" писали, что американская фармацевтическая компания Pfizer начала испытания новых таблеток, предназначенных для борьбы с коронавирусом. Это первое лекарство в мире, которое может помочь больному преодолеть COVID-19 при первых признаках вируса. Препараты успешно прошли лабораторные исследования. Сейчас компания переходит ко второму этапу — тестированию на людях. Пока кандидат называется PF-07321332. Препарат предотвращает репликации вируса в клетках.





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