Лекарство от коронавируса стало реальностью: компания Pfizer начала испытания новых препаратов

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Кириєнко Анна
Американская фармацевтическая компания Pfizer начала испытания новых таблеток, предназначенных для борьбы с коронавирусом. Это первое лекарство в мире, которое может помочь больному преодолеть COVID-19 при первых признаках вируса. Данная информация размещена на сайте компании.
Лекарство от COVID-19: компания Pfizer начала тестировать препараты против коронавируса. Фото: s.rfi.fr
Главный научный сотрудник Pfizer Микаэль Долстен заявил, что благодаря препаратам коронавирус можно будет лечить как простуду или грипп.
В сообщении отмечается, что препараты успешно прошли лабораторные исследования. Сейчас компания переходит ко второму этапу — тестированию на людях.
Пока кандидат называется PF-07321332. Препарат предотвращает репликации вируса в клетках.
Кроме того, компания Pfizer занимается разработкой препарата, который необходимо вводить внутривенно. Лекарства помогут пациентам, которые имеют осложнения от коронавируса, легче пережить перетекание болезни.
В компании заявляют, что эти два препарата могут стать комплексным лечением от COVID-19.
Напомним, что Украина переходит ко второму этапу вакцинации. Прививки будут делать людям старше 80 лет. По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, иммунитет к COVID-19 формируется от 14 до 22 дня после вакцинации.
В скольких украинцев обнаружили побочные эффекты после вакцинации, смотрите здесь.
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