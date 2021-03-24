Лекарство от коронавируса стало реальностью: компания Pfizer начала испытания новых препаратов

Американская фармацевтическая компания Pfizer начала испытания новых таблеток, предназначенных для борьбы с коронавирусом. Это первое лекарство в мире, которое может помочь больному преодолеть COVID-19 при первых признаках вируса. Данная информация размещена на сайте компании.

Лекарство от COVID-19: компания Pfizer начала тестировать препараты против коронавируса. Фото: s.rfi.fr

Главный научный сотрудник Pfizer Микаэль Долстен заявил, что благодаря препаратам коронавирус можно будет лечить как простуду или грипп.

В сообщении отмечается, что препараты успешно прошли лабораторные исследования. Сейчас компания переходит ко второму этапу — тестированию на людях.

Пока кандидат называется PF-07321332. Препарат предотвращает репликации вируса в клетках.

Кроме того, компания Pfizer занимается разработкой препарата, который необходимо вводить внутривенно. Лекарства помогут пациентам, которые имеют осложнения от коронавируса, легче пережить перетекание болезни.

В компании заявляют, что эти два препарата могут стать комплексным лечением от COVID-19.

Напомним, что Украина переходит ко второму этапу вакцинации. Прививки будут делать людям старше 80 лет. По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, иммунитет к COVID-19 формируется от 14 до 22 дня после вакцинации.

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