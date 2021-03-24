logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.03.2021

BTC/USD

54169.29

ETH/USD

1674.62

LTC/USD

191.57

НБУ 24.03.2021

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Лекарство от коронавируса стало реальностью: компания Pfizer начала испытания новых препаратов
commentss НОВОСТИ Все новости

Лекарство от коронавируса стало реальностью: компания Pfizer начала испытания новых препаратов

Таблетки могут помочь при первых признаках заражения COVID-19

сегодня, 08:00
Автор:

Кириєнко Анна

Американская фармацевтическая компания Pfizer начала испытания новых таблеток, предназначенных для борьбы с коронавирусом. Это первое лекарство в мире, которое может помочь больному преодолеть COVID-19 при первых признаках вируса. Данная информация размещена на сайте компании.

Лекарство от коронавируса стало реальностью: компания Pfizer начала испытания новых препаратов

Лекарство от COVID-19: компания Pfizer начала тестировать препараты против коронавируса. Фото: s.rfi.fr

Главный научный сотрудник Pfizer Микаэль Долстен заявил, что благодаря препаратам коронавирус можно будет лечить как простуду или грипп.

В сообщении отмечается, что препараты успешно прошли лабораторные исследования. Сейчас компания переходит ко второму этапу — тестированию на людях.

Пока кандидат называется PF-07321332. Препарат предотвращает репликации вируса в клетках.

Кроме того, компания Pfizer занимается разработкой препарата, который необходимо вводить внутривенно. Лекарства помогут пациентам, которые имеют осложнения от коронавируса, легче пережить перетекание болезни.

В компании заявляют, что эти два препарата могут стать комплексным лечением от COVID-19.

Напомним, что Украина переходит ко второму этапу вакцинации. Прививки будут делать людям старше 80 лет. По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, иммунитет к COVID-19 формируется от 14 до 22 дня после вакцинации.

В скольких украинцев обнаружили побочные эффекты после вакцинации, смотрите здесь.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что российская вакцина "Спутник V" используется как оружие и уже привела к проблемам в ряде стран. В чем угроза российской вакцины от коронавируса? Почему во многих странах из-за российского препарата наблюдаются проблемы? Ответы на эти и другие вопросы ищите в нашем эксклюзивном материале.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-initiates-phase-1-study-novel-oral-antiviral
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ