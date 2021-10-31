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Доктор назвал новый фейк относительно вакцинации против СOVID-19

По словам врача, "фейковизация работает неустанно"

сегодня, 22:05
Автор:

Елизавета Черных
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Главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий сообщил о появлении нового фейка относительно вакцинации против коронавируса. Так, распространяется неправдивая информация о том, что у привитых людей вирус внутри организма меньше мутирует. Об этом специалист написал в своем Telergam-канале. 

Доктор назвал новый фейк относительно вакцинации против СOVID-19

Доктор назвал новый фейк относительно вакцинации против СOVID-19 - фото из открытых источников

"Интересно, кто придумал фейк, что у вакцинированных вирус внутри меньше мутирует?", — задал вопрос доктор, добавив, что "фейковизация работает неустанно". 

Отметим, что на днях, заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Кузин развенчал наиболее популярные фейки и вакцинах против коронавирусного заболевания. Самой абсурдной представитель Минздрава назвал информацию, что прививка от ковида способна вызывать бесплодие или оказывать влияние на ДНК. Главный санврач подчеркнул готовность постоянно подтверждать, что вакцинация является не только эффективной, а и безопасной. В подтверждение этому, по словам Кузина, есть перечень исследований медиков. Поэтому замминистра здравоохранения призывает не верить выдуманным фейкам. 

Кроме того, группа ученых во главе с научным руководителем компании Quest Diagnostics Ли Юнхуном развеяли известный многим миф, который гласит, что уровень витамина D в организме человека может влиять на риск заражения коронавирусом.

Ранее в материале издания "Комментарии" говорилось, что в Украине будет проходить тестирование новой прививки от COVID-19, которая разработана международной французской фармацевтической компанией Sanofi. Во время клинических испытаний на взрослых новый препарат показал эффективность более 95%. 


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Источник: https://t.me/doctor_taras/457
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Обсуждения

Иван Сирко

сегодня, 22:30

к черту вас со своими вирусами, вакцинами, конченным президентом, депутатами, олигархами и полицаями всем вам по пули в лоб!!!

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