Группа ученых во главе с научным руководителем компании Quest Diagnostics Ли Юнхуном развеяли популярный миф, который гласит, что уровень витамина D в организме человека может влиять на риск заражения коронавирусом. Результаты исследования обнародованы в журнале JAMA Network Open, пишет "Лента.ру".

Ученые развеяли популярный миф о COVID-19 - фото из открытых источников

В ходе исследования медикам удалось выяснить, что уровень витамина D был занижен приблизительно у 65% бывших носителей вируса, а серьезную нехватку вещества отметили у 29% переболевших коронавирусом людей. Кроме того анализ показал, что дефицит витамина D в организме был характерен для людей, имеющих ожирение, гипертонию, диабет, а также курильщиков, которые ведут сидячий образ жизни.

Специалисты считают, что результаты исследования могут заставить усомниться в теориях, связывающие неодинаковую скорость распространения COVID в различных мировых странах и отдельных государств с локальными различиями в типичной концентрации витамина D в организме жителей.

Напомним, что коронавирусная болезнь стала неотъемлемой частью современной жизни. Как и вакцинация, которая, пусть и медленными, но уверенными темпами продолжается в Украине. По информации отечественного Минздрава, прививки против ковида нужны всем людям, даже тем, кто уже успешно справился с болезнью. Как объясняют специалисты, переболевшие люди действительно формируют естественный иммунитет к болезни. Однако даже такие личности могут подхватить коронавирус повторно — такие случаи не редки. Именно поэтому в Минздраве настаивают на том, что вакцинироваться переболевшим людям нужно так же, как и тем, кого хворь обошла стороной. Таким образом организм получит более стойкие к вирусу антитела.





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