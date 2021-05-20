logo
Русский Українська

BTC/USD

39590.59

ETH/USD

2685.12

LTC/USD

208.27

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Ученые развеяли популярный миф о COVID-19
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые развеяли популярный миф о COVID-19

Специалисты считают, что исследование может поставить под сомнения теории о распространении вируса

сегодня, 11:32
Автор:

Елизавета Черных

Группа ученых во главе с научным руководителем компании Quest Diagnostics Ли Юнхуном развеяли популярный миф, который гласит, что уровень витамина D в организме человека может влиять на риск заражения коронавирусом. Результаты исследования обнародованы в журнале JAMA Network Open, пишет "Лента.ру". 

Ученые развеяли популярный миф о COVID-19

Ученые развеяли популярный миф о COVID-19 - фото из открытых источников

В ходе исследования медикам удалось выяснить, что уровень витамина D был занижен приблизительно у 65% бывших носителей вируса, а серьезную нехватку вещества отметили у 29% переболевших коронавирусом людей. Кроме того анализ показал, что дефицит витамина D в организме был характерен для людей, имеющих ожирение, гипертонию, диабет, а также курильщиков, которые ведут сидячий образ жизни.  

Специалисты считают, что результаты исследования могут заставить усомниться в теориях, связывающие неодинаковую скорость распространения COVID в различных мировых странах и отдельных государств с локальными различиями в типичной концентрации витамина D в организме жителей.

Напомним, что коронавирусная болезнь стала неотъемлемой частью современной жизни. Как и вакцинация, которая, пусть и медленными, но уверенными темпами продолжается в Украине. По информации отечественного Минздрава, прививки против ковида нужны всем людям, даже тем, кто уже успешно справился с болезнью. Как объясняют специалисты, переболевшие люди действительно формируют естественный иммунитет к болезни. Однако даже такие личности могут подхватить коронавирус повторно — такие случаи не редки. Именно поэтому в Минздраве настаивают на том, что вакцинироваться переболевшим людям нужно так же, как и тем, кого хворь обошла стороной. Таким образом организм получит более стойкие к вирусу антитела.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://lenta.ru/news/2021/05/20/vitamin/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ