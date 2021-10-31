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В Украине будут тестировать новую вакцину от COVID-19

На территории Украины будут проходить клинические испытания новой вакцины от коронавирусной инфекции

сегодня, 17:15
Автор:

Светлана Шкурупий
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В Украине будет проходить тестирование новой прививки от COVID-19, которая разработана международной французской фармацевтической компанией Sanofi. Соответствующая заявка была подана Министерством здравоохранения. 

В Украине будут тестировать новую вакцину от COVID-19

В Украине будут тестировать новую вакцину / фото: Shutterstock

Известно, что речь идет о двух адъювантных вакцинах на основе рекомбинантной технологии. Среди них – вакцина против коронавируса, созданная на основе искусственно воспроизведенных фрагментов S-белка коронавируса.

Генеральный менеджер украинского подразделения Sanofi Рами Мруа отметил, что во время клинических испытаний на взрослых новый препарат показал эффективность более 95%.  

Кроме того, в компании разработали четырехвалентную вакцину против гриппа. Оба препарата объединяют то, что они являются рекомбинантными адъювантами. Их преимуществом является то, что они могут храниться в холодильнике при температуре от 2 до 8 градусов.

На территории Украины будет проводиться третья фаза исследований, результаты двух предыдущих фаз подтвердили безопасность и высокую эффективность вакцины-кандидата. Все участники получат 2 инъекции с интервалом 21 день. После этого за ними будут наблюдать в течение года.

В Sanofi считают, что на рынке вакцина появится в конце 2021 или в начале 2022 года. Однако для этого требуется одобрение от регуляторных органов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с просьбой "выключить соцсети и включить мозг", побыстрее принимая решение о вакцинации.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Министерство здравоохранения перечислило исключительные случаи, в которых нельзя делать прививку от коронавирусной инфекции.


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Источник: https://covid.obozrevatel.com/ukr/efektivnist-majzhe-100-scho-vidomo-pro-covid-vaktsinu-yaku-viprobovuvatimut-na-ukraintsyah.htm?utm_source=Telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=subscription
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