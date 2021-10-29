Противопоказания для COVID-вакцинации – список Минздрава

Исключительные случаи, в которых нельзя делать прививку от COVID-19, перечислило Министерство здравоохранения.

Наличие противопоказаний для СOVID-вакцинации устанавливается только семейным врачом, акцентирует Минздрав - фото Facebook

Разъяснение со списком медицинских противопоказаний и оговорок разослано в управление здравоохранения Киева и областных государственных администраций. Семейный врач, руководствуясь этими разъяснениями, принимает решение по вакцинации: проводить, отсрочить, не проводить вообще. При этом он учитывает существующие диагнозы человека или направляет на дополнительные исследования, чтобы их уточнить.

Список противопоказаний для вакцинации COVID следующий:

1. Абсолютные противопоказания – постоянные и временные.

Единственная ситуация, при которой могут отменить вакцинацию конкретным препаратом – это сильная аллергическая реакция на введение первой дозы. В этом случае рекомендуется изменить вид вакцины. Сюда же относят случаи, когда у человека аллергия на один из компонентов препарата.

Список временных противопоказаний включает оговорки относительно высокой температуры (более 38 °C), прививки от других болезней, диагностированный COVID-19 в прошлом, а также проведение определенных видов лечебных процедур или результаты анализов. Для каждого случая есть четкие указания, когда они применимы. С полным перечнем и требованиями можно ознакомиться по ссылке .

2. Предостережение для прививки.

Наличие оговорок означает, что людям с определенными болезнями или состояниями вакцинация разрешена, но с предосторожностями. Сюда относятся онкологические и аутоиммунные заболевания, иммунодефицит. Главное – во всех схожих ситуациях решения должны принимать специалисты.

Беременные также имеют противопоказания для прививки некоторыми вакцинами, о чем должен информировать врачи.

Министерство здравоохранения Украины акцентирует внимание: перед вакцинацией не нужно проводить никаких лабораторных анализов, в том числе – проверять количество антител.

За минувшие сутки в Украине от COVID-19 умерли 648 человек, болеет – 16438 человек. С 30 ноября в 15 областях страны будет установлена "красная зона". Киев также переходит в "красную зону" – с 1 ноября. О том, кто имеет право проверять сертификаты о вакцинации, издание "Комментарии" публиковало соответствующую информацию ранее

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