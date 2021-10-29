Противопоказания для COVID-вакцинации – список Минздрава

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Елена Бурдейная
Исключительные случаи, в которых нельзя делать прививку от COVID-19, перечислило Министерство здравоохранения.
Наличие противопоказаний для СOVID-вакцинации устанавливается только семейным врачом, акцентирует Минздрав - фото Facebook
Разъяснение со списком медицинских противопоказаний и оговорок разослано в управление здравоохранения Киева и областных государственных администраций. Семейный врач, руководствуясь этими разъяснениями, принимает решение по вакцинации: проводить, отсрочить, не проводить вообще. При этом он учитывает существующие диагнозы человека или направляет на дополнительные исследования, чтобы их уточнить.
Список противопоказаний для вакцинации COVID следующий:
1. Абсолютные противопоказания – постоянные и временные.
Единственная ситуация, при которой могут отменить вакцинацию конкретным препаратом – это сильная аллергическая реакция на введение первой дозы. В этом случае рекомендуется изменить вид вакцины. Сюда же относят случаи, когда у человека аллергия на один из компонентов препарата.
Список временных противопоказаний включает оговорки относительно высокой температуры (более 38 °C), прививки от других болезней, диагностированный COVID-19 в прошлом, а также проведение определенных видов лечебных процедур или результаты анализов. Для каждого случая есть четкие указания, когда они применимы. С полным перечнем и требованиями можно ознакомиться по ссылке .
2. Предостережение для прививки.
Наличие оговорок означает, что людям с определенными болезнями или состояниями вакцинация разрешена, но с предосторожностями. Сюда относятся онкологические и аутоиммунные заболевания, иммунодефицит. Главное – во всех схожих ситуациях решения должны принимать специалисты.
Беременные также имеют противопоказания для прививки некоторыми вакцинами, о чем должен информировать врачи.
Министерство здравоохранения Украины акцентирует внимание: перед вакцинацией не нужно проводить никаких лабораторных анализов, в том числе – проверять количество антител.
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