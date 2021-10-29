Кто имеет право проверять COVID-сертификаты

Нацполиция объяснила, как будет контролировать наличие сертификата у граждан, сообщает агентство "УНИАН".

Игорь Клименко, глава Национальной полиции Украины - фото Facebook

Игорь Клименко, глава Национальной полиции, в эфире телеканала "1+1" заявил, что проверка будет осуществляться несколькими службами. И полицейские в этом списке – не единственные.

Полицейские должны проверять наличие и подлинность данного документа выборочно. У четырех тысяч правоохранителей уже установлено программное обеспечение, позволяющее проверить QR-коды на сертификатах.

Граждане должны показать сертификат о прививках от коронавируса служащим из следующих учреждений:

— работникам служб Минздрава;

— санитарным врачам;

— работникам Госпродпотребслужбы;

— проводникам на железнодорожном транспорте.

Водители общественного транспорта не обязаны проверять вакцинированность каждого пассажира. При посадке они должны всех предупредить, что право проезда имеют только граждане с COVID-прививкой.

Работники торговых заведений также уполномочены контролировать наличие документов о вакцинации в соответствии с существующими противоэпидемическими нормами.

Сертификаты о вакцинации фигурируют в 870 уголовных производствах, сообщил Клименко. Подозреваемые обвиняются в подделке документов, внесении ложных данных в электронную медицинскую базу, мошенничестве, служебных подлогах. Среди подозреваемых есть работники туристических агентств, которые для обеспечения выручки торговали подделками. Если суд признает вину подозреваемых, они могут получить до пяти лет заключения.

Издание "Комментарии" ранее информировало о новых правилах перевозки пассажиров общественного транспорта в Киеве . Напомним, с 1 ноября столица переходит в "красную зону".





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