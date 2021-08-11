COVID-19 в Украине: в каком из регионов более 80% пациентов подхватили дельта-штамм

Больше, чем вполовину — такие неутешительные результаты увеличения количества подхвативших коронавирусную болезнь в Ровенской области сообщают местные медики. По словам главного санврача региона Романа Сафонова, COVID-19 по-прежнему демонстрирует весьма возрастающую динамику.



В Ровенской области 80% болеющих коронавирусом подхватили штамм "дельта". Фото иллюстративное

Как отметили в Ровенской облгосадминистрации, сейчас на территории области около 80% от всех заболевших, вероятно, являются носителями дельта-штамма. Это, в свою очередь, и приводит к увеличению количества пациентов в больницах, ведь такая мутация коронавируса является одной из самых заразных.

Цифры говорят сами за себя: за последние семь дней заболеваемость коронавирусом возросла в Ровенском регионе на 60%.

Роман Сафонов объяснил, что уже в четверг, 12 августа, три десятка отобранных образцов будут направлены на дополнительные анализы. Это поможет подтвердить версию медиков о том, что они имеют дело со штаммом "дельта".

Подобная процедура, к слову, должна будет повторяться — чтобы в региональных лабораториях могли определить, какие мутированные виды ковида на данный момент находятся внутри страны. Такие действия прописаны в соответствующем протоколе, которому обязаны следовать медицинские работники по всей стране.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что о резком всплеске заболевания заговорили в Америке. Все потому, что исследователи обнаружили ускоряющееся распространение нового, более заразного йота-штамма. Чем он опасен, читайте в нашем материале.

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