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Женщина соблазняла и травила мужчин ядом - отправили в СИЗО

Злоумышленница признала вину на судебном заседании

сегодня, 14:49
Автор:

Татьяна Лозовенко

Суд Одессы избрал меру пресечения 24-летней Ирине К., которая подозревается в убийстве 35-летнего мужчины, чье тело нашли в его квартире на ул. Левитана, с помощью яда. Об этом сообщила Думская, отметив, что молодую женщину отправили под стражу без права выхода на свободу под залог.

Женщина соблазняла и травила мужчин ядом - отправили в СИЗО

Как показало расследование, жительница Одессы знакомилась в социальных сетях с мужчинами, приходила к ним домой или встречалась в публичном месте, где подсыпала яд в их напитки, чтобы обворовать вместе с сообщниками. По данным следствия, их у нее было двое.

Когда ее жертва заснула в квартире, преступница открыла замок и впустила сообщников, которые вынесли 15 тысяч долларов. Мужчина скончался, не приходя в сознание. Правоохранители, отследив контакты погибшего, оперативно разыскали подозреваемую и задержали ее. Розыск сообщников продолжается.

Злоумышленница признала вину на судебном заседании, но отрицала преднамеренное убийство. Судья отправила подозреваемую под стражу. 

Напомним, полицейские обнаружили наркоплантацию во дворе частного дома в Киевском районе Одессы. Хозяин выращивал в теплице около 50 кустов конопли. Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли полтора килограмма высушенной конопли и еще килограмм измельченного каннабиса, который был готов к употреблению, а также приспособления для курения наркотика.

Ранее "Комментарии" писали, что 9 декабря в Одессе накрыли Telegram-канал по сбыту наркотиков. Нарушитель наносил рекламные объявления на дома красной красой. Недавно стало также известно, что под Одессой эвакуировали стадо голодных черных буйволов.  




 


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Источник: https://dumskaya.net/news/odesskiy-sud-otpravil-v-sizo-podozrevaemuyu-v-ot-132923/
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