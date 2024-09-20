Ошибочно обнаруженная "морская змея" на пляже Дании оказалась гигантским пенисом кита

На датском острове Борнхольм, расположенном в Балтийском море, уборщики пляжа обнаружили необычный объект, который сперва приняли за морскую змею. Однако находка оказалась еще более странной – это был пенис кита, длиной около полутора метров.



Мужчины держат пенис кита. Фото из открытых источников

Датчане Мортен Гебхардт и Кеннет Нильсен во время уборки пляжа в селе Сногебек на юго-востоке острова Борнхольм нашли что-то долгое и сначала подумали, что это морская змея. Однако впоследствии оказалось, что этот 1,5-метровый орган принадлежал кашалоту, выброшенного на юг острова еще в июле.

По словам Нильсена, они привезли кусок разлагающейся плоти с "достаточно ужасным запахом" в ближайший научный центр. После проведения дополнительных анализов исследователи подтвердили, что это был пенис кита. Его заморозили для дальнейших научных исследований.

"Это очень необычно и означает, что кит, которого мы нашли летом точно был самцом. Иначе это означало бы, что несколько китов погибло в Балтийском море, что маловероятно", — говорит Кеннет Нильсен из исследовательского центра NaturBornholm.

Необычные находки в Балтийском море встречаются редко, но, по словам специалистов, гигантские киты иногда заплывают в эти воды. Подобные случаи наблюдались в Дании в прошлом году.

Кашалот – это усатый кит, который может достигать 19 метров в длину и весить более 35 тонн.

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