Муж развелся с женой прямо на свадьбе: что произошло

На свадьбах иногда происходят разные вещи и курьезы, в Багдаде, например, не успела пара пожениться, как тут же развелась. Жениху, как оказалось, не понравился подарок, который преподнесла ему любимая.

Свадьба закончилась разводом (фото из открытых источников)

Как сообщает издание Gulf News, мужчина развелся с женой сразу во время свадьбы, потому что на празднике она решила спеть для него песню "Mesaytara" ("Я доминирую"), популярную в местных краях. Ее поет сирийская исполнительница Ламис Кан. В треке есть следующие строчки: "Я доминирую, и ты будешь следовать моим указаниям. Я сведу тебя с ума, если ты посмотришь на других девушек на улице. Да, я доминирую. Ты мой сахар".

Услышав слова песни, жених и его родственники рассердились, приняв это за провокацию. Мужчина не смог успокоиться и решил сразу же развесить с невестой. И это был самый быстрый развод, зафиксированный в этом году в стране. Стоит отметить, что в Багдаде у женщин традиционно тяжелое положение с правами.

Возможно, девушка специально это сделала, чтобы не выходить замуж, потому что подобный случай произошел в Иордании. Там пара также развелась сразу на свадьбе, потому что невеста спела эту песню для жениха.

Напомним, что Крис Галера — известная модель из Бразилии решила в прошлом году выйти замуж, но только за себя любимую. Она отметила, что любовь к себе — лучший вид любви. Однако ее идеальный брак продлился всего три месяца.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 27-летний жених из Индии Рамакан Патра отменил собственную свадьбу из-за того, что не увидел на столе любимого блюда.

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