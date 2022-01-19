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Муж развелся с женой прямо на свадьбе: что произошло

В Багдаде на свадьбе жених разругался со своей супругой, и они сразу же развелись: что послужило причиной скандала

сегодня, 13:15
Автор:

Светлана Шкурупий
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На свадьбах иногда происходят разные вещи и курьезы, в Багдаде, например, не успела пара пожениться, как тут же развелась. Жениху, как оказалось, не понравился подарок, который преподнесла ему любимая.

Муж развелся с женой прямо на свадьбе: что произошло

Свадьба закончилась разводом (фото из открытых источников)

Как сообщает издание Gulf News, мужчина развелся с женой сразу во время свадьбы, потому что на празднике она решила спеть для него песню "Mesaytara" ("Я доминирую"), популярную в местных краях. Ее поет сирийская исполнительница Ламис Кан. В треке есть следующие строчки: "Я доминирую, и ты будешь следовать моим указаниям. Я сведу тебя с ума, если ты посмотришь на других девушек на улице. Да, я доминирую. Ты мой сахар".

Услышав слова песни, жених и его родственники рассердились, приняв это за провокацию. Мужчина не смог успокоиться и решил сразу же развесить с невестой. И это был самый быстрый развод, зафиксированный в этом году в стране. Стоит отметить, что в Багдаде у женщин традиционно тяжелое положение с правами.

Возможно, девушка специально это сделала, чтобы не выходить замуж, потому что подобный случай произошел в Иордании. Там пара также развелась сразу на свадьбе, потому что невеста спела эту песню для жениха.

Напомним, что Крис Галера — известная модель из Бразилии решила в прошлом году выйти замуж, но только за себя любимую. Она отметила, что любовь к себе — лучший вид любви. Однако ее идеальный брак продлился всего три месяца.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 27-летний жених из Индии Рамакан Патра отменил собственную свадьбу из-за того, что не увидел на столе любимого блюда.

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Источник: https://gulfnews.com/world/mena/man-divorces-bride-for-playing-provocative-song-at-their-wedding-1.84852494
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