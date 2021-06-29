Жених из Индии отменил свадьбу: причиной стало одно блюдо

27-летний жених из Индии Рамакан Патра отменил собственную свадьбу из-за того, что не увидел на столе любимое блюдо

жених отменил свадьбу из-за блюда / фото: Unsplash

Жених из Индии Рамакан Патра обиделся на свою невесту и ее родственников за то, что они не приготовили его любимое блюдо. В связи с этим, он решил отменить свадьбу.

Сообщается, что 27-летний мужчина вместе со своей семьей приехал в соседнее село, чтобы сыграть свадьбу со своей избранницей. Там у них должна была состояться церемония. И сначала все было хорошо, родственники между собой пообщались, провели необходимые традиционные ритуалы и приступили к трапезе. Но жених не заметил на столе своего любимого блюда — карри из баранины, которое он просил семью невесты для него приготовить. Обиженный мужчина вступил в спор со своей избранницей и требовал блюдо, но никто не собирался выполнять его просьбу. Тогда жених объявил, что свадьбы не будет и поспешно покинул деревню.

Родственники невесты пытались с ним поговорить, но тот наотрез отказался вступать в переговоры и отправился в соседний поселок к своим родственникам. Как оказалось, там он познакомился с другой девушкой, которая согласилась стать его женой, поэтому в тот же день, не теряя возможности, мужчина успел жениться.

Несмотря на такой неприятный инцидент, который разрушил свадьбу, семья покинутой невесты не стала обращаться в полицию.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на одной из свадеб, которая проходила в индийской деревне, случился трагический инцидент. Невеста умерла от сердечного приступа по время празднования. Но родственники не растерялись и заменили покойную ее младшей сестрой.

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