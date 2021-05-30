В Индии во время свадьбы умерла невеста: ее заменили сестрой

В Индии во время празднования свадьбы произошел трагический инцидент. Невеста во время церемонии скончалась от сердечного приступа. Родственники растерялись, но было принято решение заменить покойную ее младшей сестрой.

В Индии во время свадьбы умерла невеста / Фото: IANS

Согласно информации издания India.com, это произошло в деревне Самаспур в районе Этава в штате Уттар-Прадеш. Гости продолжили празднование свадьбы в смешанных чувствах, поскольку тело невесты лежало в соседней комнате.

Молодая девушка потеряла сознание и вскоре скончалась рядом со своим избранником. Родственники со стороны невесты и жениха начали совещаться и приняли решение, что невесту на свадьбе заменит ее младшая сестра. После свадебной церемонии и всех традиционных обрядов девушку похоронили.

Дядя покойной невесты отметил, что эти проишествия стали очень тяжелым испытанием для их семьи, поскольку родителям приходилось оплакивать одну дочь и одновременно отдавать замуж другую. Это были смешанные эмоции скорби и радости.

Напомним, что в Великобритании женщина сыграла свадьбу со своим любовником и родила от него ребенка, скрыв роман и беременность от официального мужа. Когда мужчина обо всем узнал, то развелся с женой и подал на нее в суд. Теперь женщине грозит тюремное заключение.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что неприятная история произошла с девушкой из США, которая накануне свадьбы узнала, что жениха ей просто "купили".

Оказалось, что мать невесты настолько переживала, что дочь никогда не выйдет замуж, что нашла ей парня. Она платила ему "зарплату", чтобы тот водил ее дочь на свидания и сделал ей предложение руки и сердца.

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