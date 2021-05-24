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В США женщина «купила» жениха для своей дочери: чем все обернулось

Женщина из США очень переживала, что ее дочь не выйдет замуж, поэтому заплатила парню, чтобы тот позвал ее под венец

сегодня, 10:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Неприятная история произошла с девушкой из США, которая накануне свадьбы узнала, что жениха ей просто "купили". И во всем виновата ее мать.

В США женщина «купила» жениха для своей дочери: чем все обернулось

Американка «купила» жениха для своей дочери / Фото: pixabay.com

Издание Mirror передает, что девушка, решившая скрыть свое имя, во время подготовки к свадебному торжеству узнала, что это все — подстава и у жениха нет никаких чувств, ему нужны были только деньги. "Зарплату" за свидания и свадьбу платила мужчине мать девушки, решившая таким образом обеспечить дочери "счастливое" будущее.

Американка рассказала, что предложение руки и сердца получила от мужчины спустя 2 месяца после знакомства. Она была настолько влюблена и счастлива получить кольцо с бриллиантом, что сразу же ответила ему: "Да".

Спустя время они с возлюбленным начали подготовку к свадьбе и выяснилось, что все расходы решила взять на себя мать невесты. Девушку этот факт немного смутил, и она начала спрашивать, почему родители жениха не хотят помочь в подготовке к празднику. Но парень лишь ответил, что семья у него бедная. Тогда девушка начала думать, откуда у ее избранника появились деньги на покупку столь дорогого кольца.

Невеста отправилась в ювелирный магазин и выяснила всю правду. Оказалось, что кольцо было куплено ее матерью еще за месяц до того, как они с парнем начали встречаться. Позже она выяснила, что мать оплачивала все подарки и свидания, на которые ее приглашал парень. Ради денег он даже был готов жениться на ней. Узнав правду, девушка сразу же отменила свадьбу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что британка решила обманным способом собрать деньги на свадьбу. В итоге она потеряла всех друзей и может попасть в тюрьму.


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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/woman-horrified-after-discovering-mum-24124232
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