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Женщина 10 раз выходила замуж и каждый раз совершала одну и ту же ошибку

Американка планирует продолжать поиски суженого, несмотря ни на что

сегодня, 20:46
Автор:

Любовь Блажко

В эфире ток-шоу Dr Phil предпринимательница из Америки честно рассказала о всех отношениях с мужчинами, которые были в ее жизни. Кэсси поделилась, что десять раз была замужем, но всегда брак заканчивался разводом. Она не могла понять, почему так происходило, ведь всегда выходила замуж по любви и никогда не шла под венец из-за денег. Об этом пишет издание golos.

Женщина 10 раз выходила замуж и каждый раз совершала одну и ту же ошибку

Женщина, которая 10 раз выходила замуж. Фото: unsplash

Американка говорит, что первый брак оказался самым длительным в ее жизни – 8 лет. Со вторым мужем она разошлась спустя 7 лет совместной жизни, у них есть общий ребенок. А самое короткое замужество в жизни женщины длилось всего полгода. 

Как потом выяснилось, во всех случаях именно Кэсси была инициатором развода, когда в отношениях с партнером назревала серьезная проблема. На данный момент ее снова ожидает развод. Последний ее муж говорит, что она слишком сильно пыталась его контролировать, и это было просто невыносимо. 

"Все дошло до того, что я уже не знаю, смеяться мне над своей жизнью или плакать. Иногда я делаю и то и другое одновременно", — призналась 56-летняя предпринимательница. 

Психолог посоветовал женщине гораздо тщательнее подходить к выбору своего будущего партнера, а также не стремиться сразу же начинать новый роман, а дать себе время все обдумать и переосмыслить. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, от каких женщин никогда не уходят мужчины. 


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