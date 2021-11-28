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Бразильянка вышла замуж за саму себя, но развелась: в чем причина

33-летняя модель из Бразилии в сентябре вышла замуж сама за себя, но ее брак продлился недолго: в чем причина

сегодня, 18:10
Автор:

Светлана Шкурупий
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Крис Галера — известная модель из Бразилии решила в этом году выйти замуж, но только за себя любимую. Она отметила, что любовь к себе — лучший вид любви. Однако, ее идеальный брак продлился всего три месяца.

Бразильянка вышла замуж за саму себя, но развелась: в чем причина

Модель вышла замуж за саму себя / Фото: @Cris Galêra

Как сообщает издание Mirror, в сентябре красотка надела свадебное платье, которое подчеркивало ее фигуру, сделала прическу и макияж и отправилась к католической церкви, сделав красивые свадебные кадры. Крис объяснила, что отважилась на такой шаг, чтобы проповедовать "любовь к себе".

На своей странице в Instagram 33-летняя модель написала, что попала под волну сологамии (брак человека с самим собой) и решила своим примером вдохновить женщин повышать собственную самооценку. 

Бразильянка вышла замуж за саму себя, но развелась: в чем причина - фото 2

Но ее брак продлился всего почти три месяца. Красотка заявила, что вынуждена расстаться с собой, потому что "кое-кого" встретила и влюбилась. 

Напомним, что 23-летняя Лаура из канадского города Саанич в результате несчастного случая потеряла память и забыла даже о том, что она замужем. Мужу девушки пришлось еще раз делать ей предложение.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в прошлом году 33-летний мужчина Диого Рабела женился сам на себе, устроив романтическую церемонию на берегу Атлантического океана. Дело в том, что Диего накануне свадьбы бросил возлюбленный, но он решил не отменять торжество.

Читайте также, что в Индонезии местный житель женился со своей электронной помощницей — умной машиной, что готовит различные блюда из риса. Глава своеобразной семьи осыпал комплиментами свою новую жену, мол, тихая, любящая, скромная, выполняет все его желания и вкусно готовит.


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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/woman-who-married-herself-now-25519160
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