Бразильянка вышла замуж за саму себя, но развелась: в чем причина

Крис Галера — известная модель из Бразилии решила в этом году выйти замуж, но только за себя любимую. Она отметила, что любовь к себе — лучший вид любви. Однако, ее идеальный брак продлился всего три месяца.

Модель вышла замуж за саму себя / Фото: @Cris Galêra

Как сообщает издание Mirror, в сентябре красотка надела свадебное платье, которое подчеркивало ее фигуру, сделала прическу и макияж и отправилась к католической церкви, сделав красивые свадебные кадры. Крис объяснила, что отважилась на такой шаг, чтобы проповедовать "любовь к себе".

На своей странице в Instagram 33-летняя модель написала, что попала под волну сологамии (брак человека с самим собой) и решила своим примером вдохновить женщин повышать собственную самооценку.





Но ее брак продлился всего почти три месяца. Красотка заявила, что вынуждена расстаться с собой, потому что "кое-кого" встретила и влюбилась.

Напомним, что 23-летняя Лаура из канадского города Саанич в результате несчастного случая потеряла память и забыла даже о том, что она замужем. Мужу девушки пришлось еще раз делать ей предложение.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в прошлом году 33-летний мужчина Диого Рабела женился сам на себе, устроив романтическую церемонию на берегу Атлантического океана. Дело в том, что Диего накануне свадьбы бросил возлюбленный, но он решил не отменять торжество.

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