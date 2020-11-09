kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 09.11.2020

BTC/USD

14938.94

ETH/USD

438.56

LTC/USD

58.44

НБУ 09.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество невероятно Бразилец, брошенный накануне свадьбы, женился сам на себе (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Бразилец, брошенный накануне свадьбы, женился сам на себе (ФОТО)

Свадебная церемония стоила 350 тысяч реалов

сегодня, 17:45
Автор:

Светлана Шкурупий

На курорте Итакаре, который является "жемчужиной" побережья Бразилии, состоялась весьма странная свадебная церемония. 33-летний мужчина женился сам на себе и судя по фото, очень счастлив этому событию.

Бразилец, брошенный накануне свадьбы, женился сам на себе (ФОТО)

Диого Рабела фото: @drdiogorabelo

Бразильский врач Диого Рабела решил не расстраиваться из-за того, что его бросил возлюбленный и устроил свадьбу, пригласив своих близких родственников и друзей. Церемония состоялась на берегу Атлантического океана, на пляже среди пальм. Перед мужчиной стояло зеркало, и он в окружении гостей сказал себе: "Да".

Суд по фотографиям, Диого вполне доволен своим выбором. Таким образом, он хотел показать, что не обязательно быть с кем-то, чтобы чувствовать счастье и гармонию.

К слову, стоимость свадебной церемонии составила 350 тысяч реалов (около 1,8 млн гривен).

Бразилец, брошенный накануне свадьбы, женился сам на себе (ФОТО) - фото 2
Бразилец, брошенный накануне свадьбы, женился сам на себе (ФОТО) - фото 3
Бразилец, брошенный накануне свадьбы, женился сам на себе (ФОТО) - фото 4
Бразилец, брошенный накануне свадьбы, женился сам на себе (ФОТО) - фото 5
Бразилец, брошенный накануне свадьбы, женился сам на себе (ФОТО) - фото 6

Напомним, 34-летняя британка заключила брак с самым "старшим" деревом в парке Rimrose Valley и хочет изменить фамилию. Таким образом, она хотела привлечь внимание окружающих к протесту против строительства дороги в данной местности. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие в мире существуют свадебные традиции, некоторые из них настолько странные, что в них сложно поверить.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://dunyanews.tv/en/WeirdNews/572504-Brazilian-man-marries-himself-partner-rejection
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ