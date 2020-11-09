Бразилец, брошенный накануне свадьбы, женился сам на себе (ФОТО)

На курорте Итакаре, который является "жемчужиной" побережья Бразилии, состоялась весьма странная свадебная церемония. 33-летний мужчина женился сам на себе и судя по фото, очень счастлив этому событию.

Диого Рабела фото: @drdiogorabelo

Бразильский врач Диого Рабела решил не расстраиваться из-за того, что его бросил возлюбленный и устроил свадьбу, пригласив своих близких родственников и друзей. Церемония состоялась на берегу Атлантического океана, на пляже среди пальм. Перед мужчиной стояло зеркало, и он в окружении гостей сказал себе: "Да".

Суд по фотографиям, Диого вполне доволен своим выбором. Таким образом, он хотел показать, что не обязательно быть с кем-то, чтобы чувствовать счастье и гармонию.

К слову, стоимость свадебной церемонии составила 350 тысяч реалов (около 1,8 млн гривен).

Напомним, 34-летняя британка заключила брак с самым "старшим" деревом в парке Rimrose Valley и хочет изменить фамилию. Таким образом, она хотела привлечь внимание окружающих к протесту против строительства дороги в данной местности.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие в мире существуют свадебные традиции, некоторые из них настолько странные, что в них сложно поверить.

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