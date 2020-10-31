В это сложно поверить: самые странные свадебные традиции

День свадьбы – один из самых долгожданных и прекрасных праздников в жизни. Но у каждого народа есть свои обычаи и традиции, без которых не обходится этот важный день. И они настолько удивительны и разнообразны, что иногда в них трудно поверить. Издание Miridei поделилось подборкой самых странных свадебных традиций.

Остров Ява

На индонезийском острове Ява молодожены перед регистрацией брака должны оплатить пошлину в бюджет. Но не деньгами! Все, кто хочет создать семью, должны принести местной администрации 25 хвостов дохлых крыс. За развод, к слову, "платят" больше — 40 хвостов.

Новая Гвинея

У папуасов не менее странные традиции, ведь невеста на свадьбе вместо фаты надевает на голову вывернутый желудок свиньи, которые для коренного населения являются священными. Жених, в свою очередь, должен подарить любимой 20 шкур райских птиц, морских ракушек и свиней.

Албания

После свадьбы жених и невеста в Албании не могут заниматься любовью. Девушка три ночи подряд должна отказывать своему супругу. Это такой обычай. Таким сопротивлением, она якобы приводит в недоумение злых духов и демонстрирует свою непорочность.

Персия

Подготовка жениха к свадьбе в Персии ничем не лучше, чем у девушки, ведь он ощущает все "прелести" женских косметических процедур. Мужчине делают полную эпиляцию, чтобы на его теле не осталось ни единого волоска.

Остров Тробриан

Кто не заморачивается над свадебными традициями, так это жители острова Тробриан, который расположен в южной части Тихого океана. Хотите пожениться? Для этого женщине и мужчине нужно всего лишь поесть из одной тарелки на глазах всего племени, и все, дело сделано.

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