Стало известно, как карантин сказался на свадьбах и разводах в Украине

Вопреки тому, что во всем мире во время карантина произошел бум разводов, в Украине эта тенденция проявилась наоборот. Как сообщили в Министерстве юстиции Украины, за время изоляции в нашей стране зафиксировали в шесть раз больше браков, нежели разводов.

"Так, начиная с 12 марта до 10 октября, свой брак зарегистрировали 107 069 пар молодоженов. За аналогичный период количество расторгнутых браков составило 16 475", — говорится в сообщении.

Напомним, Украина вернулась к рекордным темпам распространения коронавируса. За вчера количество пациентов с Covid-19 выросло сразу на 6719 человек. Подобные показатели фиксируют впервые.

Также мы писали о том, что в Великобритании состоялась свадьба в стиле Covid-Safe: на церемонии были 250 гостей, но все они находились в своих машинах. Так получилось обойти карантинное ограничение, позволяющее приглашать на бракосочетания лишь 15 человек.





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