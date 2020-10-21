В Украине резко выросло количество больных Covid-19

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Виолетта Комаровская
Украина вернулась к рекордным темпам распространения коронавируса. За вчера количество пациентов с Covid-19 выросло сразу на 6719 человек. Подобные показатели фиксируют впервые. Свежую статистику по всем регионам Украины опубликовали на сайте СНБО.
Статистика коронавируса. Фото: Fotogramma/IPA/ABACA
Среди регионов, которые коронавирус сейчас поражает активнее всего в этот раз оказались Харьковская и Одесская области. На Харьковщине количество пациентов за день выросло сразу на 713 человек. В Одесской области новых больных обнаружили 614. На третьем месте — Полтавская область, где еще 580 инфицированных.
Киев в этот раз оказался на четвертом месте по темпам распространения инфекции. Коронавирус подхватили еще 559 столичных жителей.
Всего с начала пандемии инфицировались 315 826 украинцев. Это те, у кого Covid-19 официально подтвердили в лаборатории. В регионах ситуация сейчас такова:
г. Киев — 31869 случаев (+559);
Харьковская область — 30272 случая (+713);
Львовская область — 25702 случая (+310);
Одесская область — 19957 случаев (+614);
Черновицкая область — 18314 случаев (+233);
Тернопольская область — 17970 случаев (+232);
Ивано-Франковская область — 17214 случаев (+227);
Ровенская область — 16428 случаев (+244);
Киевская область — 13419 случаев (+253);
Закарпатская область — 12112 случаев (+156);
Днепропетровская область — 11705 случаев (+312);
Хмельницкая область — 11561 случай (+322);
Волынская область — 11367 случаев (+203);
Житомирская область — 10634 случая (+163);
Сумская область — 9509 случаев (+188);
Винницкая область — 8644 случая (+121);
Донецкая область — 7629 случаев (+240);
Черкасская область — 7314 случаев (+219);
Черниговская область — 7164 случая (+184);
Полтавская область — 6880 случаев (+580);
Запорожская область — 6784 случая (+168);
Николаевская область — 6256 случаев (+203);
Херсонская область — 2739 случаев (+110);
Луганская область — 2686 случаев (+110);
Кировоградская область — 1697 случаев (+55);
На данный момент все еще болеют Covid-19 в Украине 177 680 человек. 132 219 пациентов смогли болезнь победить. За вчера их стало больше на 2686 человек.
Вместе с тем за сутки коронавирус унес жизни еще 141 украинца. К слову, это также антирекорд для Украины. Столь высокого показателя смертности в стране еще не было. Общее количество погибших достигло 5927 человек.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какие аутоиммунные заболевания может спровоцировать коронавирус.
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