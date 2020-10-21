В Украине резко выросло количество больных Covid-19

Украина вернулась к рекордным темпам распространения коронавируса. За вчера количество пациентов с Covid-19 выросло сразу на 6719 человек. Подобные показатели фиксируют впервые. Свежую статистику по всем регионам Украины опубликовали на сайте СНБО.

Статистика коронавируса. Фото: Fotogramma/IPA/ABACA

Среди регионов, которые коронавирус сейчас поражает активнее всего в этот раз оказались Харьковская и Одесская области. На Харьковщине количество пациентов за день выросло сразу на 713 человек. В Одесской области новых больных обнаружили 614. На третьем месте — Полтавская область, где еще 580 инфицированных.

Киев в этот раз оказался на четвертом месте по темпам распространения инфекции. Коронавирус подхватили еще 559 столичных жителей.

Всего с начала пандемии инфицировались 315 826 украинцев. Это те, у кого Covid-19 официально подтвердили в лаборатории. В регионах ситуация сейчас такова:

г. Киев — 31869 случаев (+559);

Харьковская область — 30272 случая (+713);



Львовская область — 25702 случая (+310);

Одесская область — 19957 случаев (+614);



Черновицкая область — 18314 случаев (+233);

Тернопольская область — 17970 случаев (+232);



Ивано-Франковская область — 17214 случаев (+227);

Ровенская область — 16428 случаев (+244);

Киевская область — 13419 случаев (+253);



Закарпатская область — 12112 случаев (+156);

Днепропетровская область — 11705 случаев (+312);



Хмельницкая область — 11561 случай (+322);

Волынская область — 11367 случаев (+203);

Житомирская область — 10634 случая (+163);

Сумская область — 9509 случаев (+188);



Винницкая область — 8644 случая (+121);

Донецкая область — 7629 случаев (+240);

Черкасская область — 7314 случаев (+219);



Черниговская область — 7164 случая (+184);

Полтавская область — 6880 случаев (+580);



Запорожская область — 6784 случая (+168);

Николаевская область — 6256 случаев (+203);

Херсонская область — 2739 случаев (+110);

Луганская область — 2686 случаев (+110);



Кировоградская область — 1697 случаев (+55);

На данный момент все еще болеют Covid-19 в Украине 177 680 человек. 132 219 пациентов смогли болезнь победить. За вчера их стало больше на 2686 человек.

Вместе с тем за сутки коронавирус унес жизни еще 141 украинца. К слову, это также антирекорд для Украины. Столь высокого показателя смертности в стране еще не было. Общее количество погибших достигло 5927 человек.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какие аутоиммунные заболевания может спровоцировать коронавирус.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!