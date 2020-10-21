Ученые назвали болезни, которые может спровоцировать коронавирус

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Виолетта Комаровская
Коронавирус может спровоцировать у человека сразу несколько аутоиммунных заболеваний. Чаще всего это системная красная волчанка, васкулиты, аутоиммунная тромбоцитопения, рассеянный склероз и синдром Гийена-Барре. Об этом, ссылаясь на данные исследований колумбийского ученого из больницы Фонда Валле дель Лили Карлоса Каньяса, пишут Известия.
Осложнения коронавируса. Фото: hightech.fm
Подобные осложнения коронавируса случаются нечасто. Чтобы организм активировал режим фактически самоуничтожения, для этого должна быть генетическая предрасположенность.
Результаты исследований Карлоса Каньяса прокомментировал его коллега Альберт Ризванов, сотрудник Научно-клинического центра регенеративной и прецизионной медицины КФУ.
Развитие аутоиммунных нарушений Covid-19 может провоцировать из-за того, что он пытается подавить иммунную систему человека.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, в каких случаях отсутствие обоняния может быть симптомом Covid-19.
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