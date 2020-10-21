Ученые назвали болезни, которые может спровоцировать коронавирус

Коронавирус может спровоцировать у человека сразу несколько аутоиммунных заболеваний. Чаще всего это системная красная волчанка, васкулиты, аутоиммунная тромбоцитопения, рассеянный склероз и синдром Гийена-Барре. Об этом, ссылаясь на данные исследований колумбийского ученого из больницы Фонда Валле дель Лили Карлоса Каньяса, пишут Известия.

Осложнения коронавируса. Фото: hightech.fm

Подобные осложнения коронавируса случаются нечасто. Чтобы организм активировал режим фактически самоуничтожения, для этого должна быть генетическая предрасположенность.

"При этом симптомы аутоиммуннных заболеваний появляются во время инфицирования и остаются даже после того, как вирус удалось купировать", — говорит Каньяс.

Результаты исследований Карлоса Каньяса прокомментировал его коллега Альберт Ризванов, сотрудник Научно-клинического центра регенеративной и прецизионной медицины КФУ.

"Некоторые патогены зачастую запускают человеческий аутоиммунитет потому, что фрагменты их белков в чем-то схожи с белками человека. Иммунитет просто начинает путаться, где "свои", а где "чужие". Из-за этого он атакует все подряд", — объяснил ученый.

Развитие аутоиммунных нарушений Covid-19 может провоцировать из-за того, что он пытается подавить иммунную систему человека.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, в каких случаях отсутствие обоняния может быть симптомом Covid-19.

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