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Главная Новости Общество медицина Ученые назвали болезни, которые может спровоцировать коронавирус
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Ученые назвали болезни, которые может спровоцировать коронавирус

Организм может начать уничтожать собственные клетки, поскольку их белки похожи на фрагменты белков некоторых патогенов

сегодня, 08:02 comments722
Автор:

Виолетта Комаровская

Коронавирус может спровоцировать у человека сразу несколько аутоиммунных заболеваний. Чаще всего это системная красная волчанка, васкулиты, аутоиммунная тромбоцитопения, рассеянный склероз и синдром Гийена-Барре. Об этом, ссылаясь на данные исследований колумбийского ученого из больницы Фонда Валле дель Лили Карлоса Каньяса, пишут Известия. 

Ученые назвали болезни, которые может спровоцировать коронавирус

Осложнения коронавируса. Фото: hightech.fm

Подобные осложнения коронавируса случаются нечасто. Чтобы организм активировал режим фактически самоуничтожения, для этого должна быть генетическая предрасположенность.

"При этом симптомы аутоиммуннных заболеваний появляются во время инфицирования и остаются даже после того, как вирус  удалось купировать", — говорит Каньяс. 

Результаты исследований Карлоса Каньяса прокомментировал его коллега Альберт Ризванов, сотрудник Научно-клинического центра регенеративной и прецизионной медицины КФУ.

"Некоторые патогены зачастую запускают человеческий аутоиммунитет потому, что фрагменты их белков в чем-то схожи с белками человека. Иммунитет просто начинает путаться, где "свои", а где "чужие". Из-за этого он атакует все подряд", — объяснил ученый. 

Развитие аутоиммунных нарушений Covid-19 может провоцировать из-за того, что он пытается подавить иммунную систему человека. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, в каких случаях отсутствие обоняния может быть симптомом Covid-19. 


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