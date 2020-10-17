В Украине зафиксировали очередной антирекорд по количеству больных коронавирусом

Согласно данным Центра общественного здоровья в Украине официально зарегистрировано 293 641 случай инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердились еще 6410 случаев заражения инфекцией, что стало новым антирекордом по количеству новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.



По состоянию на 9:00 17 октября в нашей стране из-за коронавируса уже умерли 5517 человек. В то же время 124 113 человек выздоровели.

Кроме официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, сегодня также поступили 6930 сообщений о подозрении заражения заболеванием. Количество зарегистрированных сообщений о подозрении на COVID-19 уже достигло 363 644. Всего проведено 2 765 787 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровели 2194 человека.

Случаи заражение коронавирусом:

- Винницкая область – 8233 случая;

— Волынская область – 10 682 случая;

— Днепропетровская область – 10 721 случай;

— Донецкая область – 6776 случаев;

— Житомирская область – 9539 случаев;

— Закарпатская область – 11 626 случаев;

— Запорожская область – 6259 случаев;

— Ивано-Франковская область – 16 377 случаев;

— Кировоградская область – 1512 случаев;

— г. Киев – 30 010 случаев;

— Киевская область – 12 439 случаев;

— Львовская область – 24 539 случаев;

— Луганская область – 2334 случая;

— Николаевская область – 5567 случаев;

— Одесская область – 18 519 случаев;

— Полтавская область – 5738 случаев;

— Ровненская область – 15 646 случаев;

— Сумская область – 8524 случая;

— Тернопольская область – 17 160 случаев;

— Харьковская область – 27 929 случаев;

— Херсонская область – 2380 случаев;

— Хмельницкая область – 10 480 случаев;

— Черновицкая область – 17 450 случаев;

— Черкасская область – 6619 случаев;

— Черниговская область – 6582 случая.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь на сегодняшний день нет.

Ранее "Комментарии" писали, что ученые из Оксфорда создали тест, определяющий COVID-19 в организме человека за 5 минут.

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