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Главная Новости Общество медицина В Украине зафиксировали очередной антирекорд по количеству больных коронавирусом
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В Украине зафиксировали очередной антирекорд по количеству больных коронавирусом

В Украине уже умерли 5517 человек вследствие коронавируса

сегодня, 10:17
Автор:

Татьяна Веремеева

Согласно данным Центра общественного здоровья в Украине официально зарегистрировано 293 641 случай инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердились еще 6410 случаев заражения инфекцией, что стало новым антирекордом по количеству новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

В Украине зафиксировали очередной антирекорд по количеству больных коронавирусом

По состоянию на 9:00 17 октября в нашей стране из-за коронавируса уже умерли 5517 человек. В то же время 124 113 человек выздоровели.

Кроме официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, сегодня также поступили 6930 сообщений о подозрении заражения заболеванием. Количество зарегистрированных сообщений о подозрении на COVID-19 уже достигло 363 644. Всего проведено 2 765 787 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровели 2194 человека.

Случаи заражение коронавирусом:

- Винницкая область – 8233 случая;
— Волынская область – 10 682 случая;
— Днепропетровская область – 10 721 случай;
— Донецкая область – 6776 случаев;
— Житомирская область – 9539 случаев;
— Закарпатская область – 11 626 случаев;
— Запорожская область – 6259 случаев;
— Ивано-Франковская область – 16 377 случаев;
— Кировоградская область – 1512 случаев;
— г. Киев – 30 010 случаев;
— Киевская область – 12 439 случаев;
— Львовская область – 24 539 случаев;
— Луганская область – 2334 случая;
— Николаевская область – 5567 случаев;
— Одесская область – 18 519 случаев;
— Полтавская область – 5738 случаев;
— Ровненская область – 15 646 случаев;
— Сумская область – 8524 случая;
— Тернопольская область – 17 160 случаев;
— Харьковская область – 27 929 случаев;
— Херсонская область – 2380 случаев;
— Хмельницкая область – 10 480 случаев;
— Черновицкая область –  17 450 случаев;
— Черкасская область – 6619 случаев;
— Черниговская область – 6582 случая.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь на сегодняшний день нет.

Ранее "Комментарии" писали, что ученые из Оксфорда создали тест, определяющий COVID-19 в организме человека за 5 минут.


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