Ученые из Оксфорда создали тест, определяющий COVID-19 в организме человека за 5 минут

Британские ученые из Оксфордского университета изобрели экспресс-тест определяющий в организме человека наличие вируса COVID-19. Результат теста можно получить в течение менее чем 5 минут. Информация о тесте опубликована в научном исследовании "Выявление и идентификация вирусов", сообщается на сервере MedRxiv.

Источник: fotovmire.ru

Так, известно, что принцип работы теста состоит в последующем: в мазках биологических жидкостей человека не выявляют геном вируса, как это происходит при стандартном тестировании, а "подсвечивают" вирусные частицы короткими флуоресцентными цепочками ДНК. В случае наличия коронавируса, его выявляют с помощью микроскопа, который создает изображение образца, где видно помеченные вирусные "частицы".

Создатели этого метода отмечают, что такая диагностика коронавируса является высокоточной, а также быстрой и экономически выгоднее по сравнению со стандартным тестированием.

Ученые убеждены, что их экспресс-тест поможет значительно ускорить диагностику больных коронавирусом по сравнению с существующим ПЦР-тестированием, а еще давать более точный результат.



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