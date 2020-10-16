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Главная Новости Общество наука и обучение Ученые из Оксфорда создали тест, определяющий COVID-19 в организме человека за 5 минут
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Ученые из Оксфорда создали тест, определяющий COVID-19 в организме человека за 5 минут

Авторы изобретения планируют до конца года запатентовать тест и получить на него лицензию, а уже через полгода запустить массовое производство

сегодня, 21:29
Автор:

Дмитрий Симоненко

Британские ученые из Оксфордского университета изобрели экспресс-тест определяющий в организме человека наличие вируса COVID-19. Результат теста можно получить в течение менее чем 5 минут. Информация о тесте опубликована в научном исследовании "Выявление и идентификация вирусов", сообщается на сервере MedRxiv.

Ученые из Оксфорда создали тест, определяющий COVID-19 в организме человека за 5 минут

Источник: fotovmire.ru

Так, известно, что принцип работы теста состоит в последующем: в мазках биологических жидкостей человека не выявляют геном вируса, как это происходит при стандартном тестировании, а "подсвечивают" вирусные частицы короткими флуоресцентными цепочками ДНК. В случае наличия коронавируса, его выявляют с помощью микроскопа, который создает изображение образца, где видно помеченные вирусные "частицы".

Создатели этого метода отмечают, что такая диагностика коронавируса является высокоточной, а также быстрой и экономически выгоднее по сравнению со стандартным тестированием.

Ученые убеждены, что их экспресс-тест поможет значительно ускорить диагностику больных коронавирусом по сравнению с существующим ПЦР-тестированием, а еще давать более точный результат.

Ранее "Комментарии"сообщали о том, что от коронавируса скончался популярный украинский блогер.


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