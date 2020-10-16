Ученые из Оксфорда создали тест, определяющий COVID-19 в организме человека за 5 минут

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Дмитрий Симоненко
Британские
ученые из Оксфордского университета изобрели экспресс-тест определяющий в
организме человека наличие вируса COVID-19. Результат теста можно получить в течение менее
чем 5 минут. Информация о тесте опубликована в научном исследовании "Выявление и идентификация
вирусов", сообщается на сервере MedRxiv.
Источник: fotovmire.ru
Так, известно, что принцип работы теста состоит в последующем: в мазках биологических жидкостей человека не выявляют геном вируса, как это происходит при стандартном тестировании, а "подсвечивают" вирусные частицы короткими флуоресцентными цепочками ДНК. В случае наличия коронавируса, его выявляют с помощью микроскопа, который создает изображение образца, где видно помеченные вирусные "частицы".
Создатели этого
метода отмечают, что такая диагностика коронавируса является высокоточной, а
также быстрой и экономически выгоднее по сравнению со стандартным тестированием.
Ученые
убеждены, что их экспресс-тест поможет значительно ускорить диагностику больных коронавирусом по
сравнению с существующим ПЦР-тестированием, а еще давать более точный результат.
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