От коронавируса скончался популярный украинский блогер

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Татьяна Веремеева
Популярный украинский блогер Дмитрий Стужук умер сегодня
от осложнений коронавируса. Об этом на своей странице в Instagram сообщила его супруга София Стужук.
Блогер накануне опубликовал в своем Instagram пост, в котором рассказал, что заболел
коронавирусом во время поездки в Турцию, но о диагнозе он узнал только после
того как вернулся в Украину и сдал тест на COVID-19. Врачи настаивали на госпитализации, но
он решил лечиться дома.
Вчера супруга блогера София Стужук у себя в Instagram рассказала, что Дмирию Стужуку стало хуже, и
он находится в больнице.
Отметим, супруги уже 6 месяцев не жили вместе и все это
время продолжался бракоразводный процесс. Тем не менее, София Стужук вместе с
родителями вчера поехала в больницу. Она говорила, что очень переживает за
Дмитрия и хочет, чтобы у ее детей был отец.
Сегодня София Стужук сообщила, что Дмитрий умер. Она рассказала, что у ее мужа было слабое сердце и коронавирус дал осложнения. После операции блогер находился в реанимации, он умер, не приходя в сознание.
Дмитрию Стужуку было 34 года.
Напомним, сегодня в Украине установлен очередной
антирекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом – 5992 новыхслучая за сутки.
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