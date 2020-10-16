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От коронавируса скончался популярный украинский блогер

О смерти Дмитрия Стужука сообщила супруга София Стужук

сегодня, 17:41
Автор:

Татьяна Веремеева

Популярный украинский блогер Дмитрий Стужук умер сегодня от осложнений коронавируса. Об этом на своей странице в Instagram сообщила его супруга София Стужук.

От коронавируса скончался популярный украинский блогер

Блогер накануне опубликовал в своем Instagram пост, в котором рассказал, что заболел коронавирусом во время поездки в Турцию, но о диагнозе он узнал только после того как вернулся в Украину и сдал тест на COVID-19. Врачи настаивали на госпитализации, но он решил лечиться дома.

 

Вчера супруга блогера София Стужук у себя в Instagram рассказала, что Дмирию Стужуку стало хуже, и он находится в больнице.

Отметим, супруги уже 6 месяцев не жили вместе и все это время продолжался бракоразводный процесс. Тем не менее, София Стужук вместе с родителями вчера поехала в больницу. Она говорила, что очень переживает за Дмитрия и хочет, чтобы у ее детей был отец.

Сегодня София Стужук сообщила, что Дмитрий умер. Она рассказала, что у ее мужа было слабое сердце и коронавирус дал осложнения. После операции блогер находился в реанимации, он умер, не приходя в сознание. 

Дмитрию Стужуку было 34 года.

Напомним, сегодня в Украине установлен очередной антирекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом – 5992 новыхслучая за сутки.


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