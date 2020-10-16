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Коронавирус в Украине побил еще один рекорд

За сутки в Украине обнаружили почти 6 тысяч новых случаев коронавируса

сегодня, 09:12
Автор:

Виолетта Комаровская

Коронавирус в Украине снова пошел в наступление. Медики отчитались о новом рекорде — за сутки зафиксировали еще 5992 пациента с Covid-19. Таким образом Украина побила свой предыдущий рекорд, установленный 9 октября. Свежую статистику по коронавирусу опубликовали на сайте СНБО.

Коронавирус в Украине побил еще один рекорд

Коронавирус в Украине. Фото: golos.ua

По-прежнему в лидерах по темпам распространения коронавируса остается Харьковская область. Там 544 новых случаев Covid-19 за сутки. На второе место в этот раз вырвалась Одесская область. Там новых пациентов прибавилось сразу 502. Третий — Киев. В столице коронавирус подхватили еще 455 человек. 

Число инфицированных с начала вспышки выросло до 287 231 человека. В регионах ситуация следующая: 

г. Киев — 29412 случаев (+455)

Харьковская область — 27457 случаев (+544)

Львовская область — 24171 случай (+365); 

Одесская область — 18013 случаев (+502);

Черновицкая область — 17203 случая (+199)

Тернопольская область — 16916 случаев (+216);

Ивано-Франковская область — 16163 случая (+208);

Ровенская область — 15398 случаев (+212);

Киевская область — 12207 случаев (+229);

Закарпатская область — 11461 случай (+156);

Волынская область — 10515 случаев (+195)

Днепропетровская область — 10257 случаев (+423);

Хмельницкая область — 10098 случаев (+414);

Житомирская область — 9286 случаев (+156);

Сумская область — 8252 случая (+269);

Винницкая область — 8070 случаев (+129)

Донецкая область — 6658 случаев (+167);

Черкасская область — 6387 случаев (+230);

Черниговская область — 6379 случаев (+200);

Запорожская область — 6162 случая (+150);

Полтавская область — 5469 случаев (+243)

Николаевская область — 5336 случаев (+129);

Херсонская область — 2462 случая (+69);

Луганская область — 2229 случаев (+104)

Кировоградская область — 1468 случаев (+28);

Болеют в данный момент 159 904 украинца. 121 919 смогли болезнь побороть. За вчера их стало больше на 2269.

Вместе с тем, коронавирус оборвал жизни еще 106 украинцев, а общее количество погибших достигло 5408 человек.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что вакцину от коронавируса будут испытывать на украинцах.


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