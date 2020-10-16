Коронавирус в Украине побил еще один рекорд

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Виолетта Комаровская
Коронавирус в Украине снова пошел в наступление. Медики отчитались о новом рекорде — за сутки зафиксировали еще 5992 пациента с Covid-19. Таким образом Украина побила свой предыдущий рекорд, установленный 9 октября. Свежую статистику по коронавирусу опубликовали на сайте СНБО.
Коронавирус в Украине. Фото: golos.ua
По-прежнему в лидерах по темпам распространения коронавируса остается Харьковская область. Там 544 новых случаев Covid-19 за сутки. На второе место в этот раз вырвалась Одесская область. Там новых пациентов прибавилось сразу 502. Третий — Киев. В столице коронавирус подхватили еще 455 человек.
Число инфицированных с начала вспышки выросло до 287 231 человека. В регионах ситуация следующая:
г. Киев — 29412 случаев (+455);
Харьковская область — 27457 случаев (+544);
Львовская область — 24171 случай (+365);
Одесская область — 18013 случаев (+502);
Черновицкая область — 17203 случая (+199);
Тернопольская область — 16916 случаев (+216);
Ивано-Франковская область — 16163 случая (+208);
Ровенская область — 15398 случаев (+212);
Киевская область — 12207 случаев (+229);
Закарпатская область — 11461 случай (+156);
Волынская область — 10515 случаев (+195);
Днепропетровская область — 10257 случаев (+423);
Хмельницкая область — 10098 случаев (+414);
Житомирская область — 9286 случаев (+156);
Сумская область — 8252 случая (+269);
Винницкая область — 8070 случаев (+129);
Донецкая область — 6658 случаев (+167);
Черкасская область — 6387 случаев (+230);
Черниговская область — 6379 случаев (+200);
Запорожская область — 6162 случая (+150);
Полтавская область — 5469 случаев (+243);
Николаевская область — 5336 случаев (+129);
Херсонская область — 2462 случая (+69);
Луганская область — 2229 случаев (+104);
Кировоградская область — 1468 случаев (+28);
Болеют в данный момент 159 904 украинца. 121 919 смогли болезнь побороть. За вчера их стало больше на 2269.
Вместе с тем, коронавирус оборвал жизни еще 106 украинцев, а общее количество погибших достигло 5408 человек.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что вакцину от коронавируса будут испытывать на украинцах.
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