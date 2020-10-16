На украинцах будут испытывать вакцину от коронавируса

Более 4 тысяч украинцев смогут поучаствовать в испытании вакцины от коронавируса. Отбирать их будут среди добровольцев, а начать испытания хотят как можно быстрее. Об этом заявила в программе "Право на власть" руководитель Государственного экспертного центра Минздрава Татьяна Думенко.

Вакцина. Фото: Flickr

Точной даты испытания вакцины на украинцах пока нет. В Минздраве сначала хотят убедится, что препарат безопасный. Только после этого добровольцы смогут присоединиться к третьей — клинической — фазе исследований. Какая страна предоставит вакцину для тестирования Татьяна Думенко не уточнила.

"На прошлой неделе мы получили первую заявку от европейского производителя на проведение третьей фазы исследования. Сейчас мы проводим экспертизу этих материалов. Если их будет достаточно и мы докажем, что испытывать эти материалы в Украине безопасно, то 4,2 тысячи добровольцев из Украины смогут присоединиться к исследованию. Надеемся, что это произойдет как можно быстрее", — отметила чиновница.

Чтобы присоединиться к проекту добровольцы могут обращаться в реестр клинических исследований. Пока для проведения эксперимента рассматривают несколько клинических центров — в Киеве, Львове, Виннице и Ивано-Франковске.

По словам Думенко, вакцина пока остается самым эффективным и дешевым способом борьбы с любой эпидемией. Однако вакцинировать массово украинцев от коронавируса начнут не раньше 2021 года после завершения третьей фазы исследований.

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