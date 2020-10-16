На украинцах будут испытывать вакцину от коронавируса

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Виолетта Комаровская
Более 4 тысяч украинцев смогут поучаствовать в испытании вакцины от коронавируса. Отбирать их будут среди добровольцев, а начать испытания хотят как можно быстрее. Об этом заявила в программе "Право на власть" руководитель Государственного экспертного центра Минздрава Татьяна Думенко.
Вакцина. Фото: Flickr
Точной даты испытания вакцины на украинцах пока нет. В Минздраве сначала хотят убедится, что препарат безопасный. Только после этого добровольцы смогут присоединиться к третьей — клинической — фазе исследований. Какая страна предоставит вакцину для тестирования Татьяна Думенко не уточнила.
Чтобы присоединиться к проекту добровольцы могут обращаться в реестр клинических исследований. Пока для проведения эксперимента рассматривают несколько клинических центров — в Киеве, Львове, Виннице и Ивано-Франковске.
По словам Думенко, вакцина пока остается самым эффективным и дешевым способом борьбы с любой эпидемией. Однако вакцинировать массово украинцев от коронавируса начнут не раньше 2021 года после завершения третьей фазы исследований.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Украина может закупить российскую вакцину от коронавируса.
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