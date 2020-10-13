Украина может закупить российскую вакцину от коронавируса — Минздрав

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сделал заявление о возможной закупке вакцины против коронавируса у российских производителей при условии, если она будет соответствовать требованиям Всемирной организации здравоохранения. Об этом чиновник заявил в прямом эфире телеканала NewsOne.

Фото: Максим Степанов via Facebook

"У нас есть соответствующее заявление от россиян, что они сделали вакцину, но никаких подтверждений от международных организаций касательно действенности этой вакцины, что она прошла все стадии и она безопасная, в Министерстве здравоохранения нет", — заявил министр.

Степанов подчеркнул, что, если ВОЗ положительно оценит предлагаемые разработчиками препараты по всем требуемым критериям, Украина "будет говорить о закупке любой вакцины, не только российской".

Известно, что в начале августа президент РФ Владимир Путин заявил о том, что в российские ученые изобрели вакцину против COVID-19. По его словам, одна из его дочерей уже привилась. Известно, что Россия анонсировала в сентябре начало третьей фазы испытаний вакцины, при этом ее фактически вывели общественный оборот — вакцину начали получать люди из групп риска, учителя и медики.





Ранее "Комментарии" сообщали о том, что вакцина против коронавируса не остановит пандемию.





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