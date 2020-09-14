Вакцина против коронавируса не остановит пандемию – ВОЗ

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Дмитрий Симоненко
В европейской
квартире Всемирной организации здравоохранения не уверены, что изобретение
вакцины COVID-19 остановит эпидемию. Об этом информирует Daily Star со ссылкой
на заявление директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге.
Фото: из открытых источников
"Я все
время слышу: "Вакцина завершит пандемию". Конечно, нет!" - заявляет
чиновник.
По его
словам, он даже не уверен, что вакцина поможет всем, так как уже появились
признаки того, что могут быть случаи, когда вакцина может оказаться неэффективной.
Также, в
своем заявлении Клюге рекомендует научиться сосуществовать с данным вирусом – и
тогда, возможно, человечество его победит.
"Конец
пандемии - это момент, когда мы как сообщество научимся жить с этой пандемией.
И это зависит от нас, в этом позитив", - отметил глава Европейского
регионального бюро ВОЗ.
Кроме того, ВОЗ
прогнозирует возрастание летальных случаев в странах Европы от коронавирусной
инфекции уже с середины осени.
"Ситуация усложняется. В октябре и ноябре мы увидим большее количество смертей", - подчеркнул Клюге.
Ранее "Комментарии" писали о том, что харьковский городской голова Геннадий Кернес оказался в коме после того, как у него был диагностирован коронавирус СOVID-19.
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