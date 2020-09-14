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Вакцина против коронавируса не остановит пандемию – ВОЗ

"Конец пандемии - это момент, когда мы как сообщество научимся жить с этой пандемией. И это зависит от нас, в этом позитив",- отмечает глава Европейского регионального бюро ВОЗ

сегодня, 20:24
Автор:

Дмитрий Симоненко

В европейской квартире Всемирной организации здравоохранения не уверены, что изобретение вакцины COVID-19 остановит эпидемию. Об этом информирует Daily Star со ссылкой на заявление директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге.

Вакцина против коронавируса не остановит пандемию – ВОЗ

Фото: из открытых источников

"Я все время слышу: "Вакцина завершит пандемию". Конечно, нет!" - заявляет чиновник.

По его словам, он даже не уверен, что вакцина поможет всем, так как уже появились признаки того, что могут быть случаи, когда вакцина может оказаться неэффективной.

Также, в своем заявлении Клюге рекомендует научиться сосуществовать с данным вирусом – и тогда, возможно, человечество его победит.

"Конец пандемии - это момент, когда мы как сообщество научимся жить с этой пандемией. И это зависит от нас, в этом позитив", - отметил глава Европейского регионального бюро ВОЗ.

Кроме того, ВОЗ прогнозирует возрастание летальных случаев в странах Европы от коронавирусной инфекции уже с середины осени.

"Ситуация усложняется. В октябре и ноябре мы увидим большее количество смертей", - подчеркнул Клюге.

Ранее "Комментарии" писали о том, что харьковский городской голова Геннадий Кернес оказался в коме после того, как у него был диагностирован коронавирус СOVID-19.


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