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Мэр Харькова впал в кому, - СМИ

У Геннадия Кернеса диагностировали коронавирус и он дал осложнения

сегодня, 17:54 comments614
Автор:

Екатерина Белоброва

Харьковский городской голова Геннадий Кернес оказался в коме после того, как у него был диагностирован коронавирус СOVID-19. Об этом сообщает издание "Зеркало недели", ссылаясь на источники в Офисе президента, а также инсайдеров в самой Харьковской мэрии.

Мэр Харькова впал в кому, - СМИ

Отмечается, что кома Кернеса может быть вызвана как самой пандемией, так и медикаметозным методом по решению врачебного консилиума. Источники не уточняют, какой из вариантов относится конкретно к состоянию харьковского мэра.

Добавим, что Геннадий Кернес в последний раз появлялся на широкой публике 23 августа - в день празднования Дня города. В первых числах сентября он почувствовал ухудшения состояния организма, а с 10 числа официально ушел на больничный.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Харьковском горсовете подтвердили, что Кернес попал в больницу, но категорически отказались давать комментарии о его медицинском диагнозе, что вполне оправдано профессиональной этикой. Тем не менее, в эпоху информационных технологий практически невозможно скрыть подлинную информацию о состоянии первых лиц областных центров и закрытые Телеграм-каналы Харькова сообщили о тяжелом состоянии мэра, включая и кому.


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