Коронавирус набирает обороты: в Украине снова рекорд

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Виолетта Комаровская
В Украине третий день подряд фиксируют рекорд по количеству новых случаев коронавируса. В этот раз за сутки выявили сразу 5804 пациента. Столь высокого показателя не было еще ни разу с начала пандемии. Общее количество инфицированных достигло 250 538 человек. Об этом говорится на сайте СНБО.
Пандемия коронавируса. Фото: apimages
Самый сильный удар коронавируса пришелся по Харьковской области. Там число пациентов с Covid-19 выросло сразу на 630 человек. На втором месте по темпам распространения коронавируса — Киев. В столице вирус подхватили еще 567 людей. Третья позиция в этот раз досталась Одесской области, где новых пациентов сразу 403. Для региона это личный рекорд
В остальных областях ситуация следующая:
г. Киев — 26463 случая (+567);
Харьковская область — 23342 случая (+630);
Львовская область — 22172 случая (+249);
Одесская область — 16107 случаев (+403);
Черновицкая область — 15939 случаев (+182);
Тернопольская область — 15284 случая (+305);
Ивано-Франковская область — 14835 случаев (+142);
Ровенская область — 13981 случай (+183);
Киевская область — 10689 случаев (+199);
Закарпатская область — 10629 случаев (+156);
Волынская область — 9373 случая (+174);
Днепропетровская область — 8301 случай (+307);
Хмельницкая область — 8062 случая (+330);
Житомирская область — 7718 случаев (+261);
Винницкая область — 7331 случай (+134);
Сумская область — 6404 случая (+207);
Донецкая область — 5372 случая (+254);
Черкасская область — 5349 случаев (+196);
Черниговская область — 5212 случаев (+146);
Запорожская область — 5172 случая (+165);
Николаевская область — 4293 случая (+139);
Полтавская область — 3921 случай (+236);
Херсонская область — 1714 случаев (+78);
Луганская область — 1613 случаев (+133);
Кировоградская область — 1262 случая (+28);
На данный момент все еще болеют Covid-19 в Украине 135 109 человек. Выздоровели — 110 650 украинцев. За минувшие сутки их число выросло на 2417 человек.
Также вчера коронавирус унес жизни еще 89 украинцев. Общее количество погибших теперь достигает 4779 человек.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Украине могут ввести новые карантинные ограничения.
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