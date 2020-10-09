Коронавирус набирает обороты: в Украине снова рекорд

В Украине третий день подряд фиксируют рекорд по количеству новых случаев коронавируса. В этот раз за сутки выявили сразу 5804 пациента. Столь высокого показателя не было еще ни разу с начала пандемии. Общее количество инфицированных достигло 250 538 человек. Об этом говорится на сайте СНБО.

Пандемия коронавируса. Фото: apimages

Самый сильный удар коронавируса пришелся по Харьковской области. Там число пациентов с Covid-19 выросло сразу на 630 человек. На втором месте по темпам распространения коронавируса — Киев. В столице вирус подхватили еще 567 людей. Третья позиция в этот раз досталась Одесской области, где новых пациентов сразу 403. Для региона это личный рекорд

В остальных областях ситуация следующая:

г. Киев — 26463 случая (+567);

Харьковская область — 23342 случая (+630);



Львовская область — 22172 случая (+249);

Одесская область — 16107 случаев (+403);



Черновицкая область — 15939 случаев (+182);

Тернопольская область — 15284 случая (+305);



Ивано-Франковская область — 14835 случаев (+142);

Ровенская область — 13981 случай (+183);

Киевская область — 10689 случаев (+199);



Закарпатская область — 10629 случаев (+156);

Волынская область — 9373 случая (+174);

Днепропетровская область — 8301 случай (+307);

Хмельницкая область — 8062 случая (+330);

Житомирская область — 7718 случаев (+261);



Винницкая область — 7331 случай (+134);

Сумская область — 6404 случая (+207);

Донецкая область — 5372 случая (+254);



Черкасская область — 5349 случаев (+196);

Черниговская область — 5212 случаев (+146);

Запорожская область — 5172 случая (+165);

Николаевская область — 4293 случая (+139);

Полтавская область — 3921 случай (+236);

Херсонская область — 1714 случаев (+78);

Луганская область — 1613 случаев (+133);



Кировоградская область — 1262 случая (+28);

На данный момент все еще болеют Covid-19 в Украине 135 109 человек. Выздоровели — 110 650 украинцев. За минувшие сутки их число выросло на 2417 человек.

Также вчера коронавирус унес жизни еще 89 украинцев. Общее количество погибших теперь достигает 4779 человек.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Украине могут ввести новые карантинные ограничения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!