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Наступление коронавируса: сбылись худшие прогнозы Минздрава

В лидерах по темпам распространения коронавируса остаются Харьковская область и Киев

сегодня, 09:22
Автор:

Виолетта Комаровская

Украина второй день подряд бьет собственные рекорды по темпам распространения коронавируса. За сутки врачи обнаружили сразу 5397 новых пациентов с Covid-19. Столь высокого показателя в Украине не было еще ни разу с начала пандемии. Свежую статистику заболеваемости опубликовали на сайте СНБО. 

Наступление коронавируса: сбылись худшие прогнозы Минздрава

Статистика коронавируса. Фото: Podrobno.uz

О том, что суточный прирост больных с коронавирусом может перевалить за 5 тысяч, предупреждал министр здравоохранения Максим Степанов. И худшие прогнозы сбылись. 

В эпицентре вспышки по прежнему остается Харьковская область. За вчера Covid-19 там подтвердили у 576 пациентов. На втором месте по темпам распространения инфекции — Киев. В столице коронавирус подхватили еще 422 человека. 

Более 300 новых случаев накануне обнаружили в Одесской, Днепропетровской и Сумской областях. 

В целом в Украине число инфицированных выросло до 244 734 человек. В регионах ситуация следующая: 

г. Киев — 25896 случаев (+422)

Харьковская область — 22712 случаев (+576)

Львовская область — 21923 случая (+227); 

Черновицкая область — 15757 случаев (+168)

Одесская область — 15704 случая (+367);

Тернопольская область — 14979 случаев (+242);

Ивано-Франковская область — 14693 случая (+131);

Ровенская область — 13798 случаев (+266);

Киевская область — 10490 случаев (+199);

Закарпатская область — 10473 случая (+100);

Волынская область — 9199 случаев (+162)

Днепропетровская область — 7994 случая (+306);

Хмельницкая область — 7732 случая (+259);

Житомирская область — 7457 случаев (+236);

Винницкая область — 7197 случаев (+123)

Сумская область — 6197 случаев (+312);

Черкасская область — 5153 случая (+236);

Донецкая область — 5118 случаев (+294);

Черниговская область — 5066 случаев (+159);

Запорожская область — 5007 случаев (+145);

Николаевская область — 4154 случая (+129);

Полтавская область — 3685 случаев (+188)

Херсонская область — 1636 случаев (+45);

Луганская область — 1480 случаев (+86)

Кировоградская область — 1234 случая (+19);

Все еще болеют Covid-19 на данный момент 131 811 украинцев. Выздоровели 108 233 пациента.

Показатели смертности также пока растут. За вчера коронавирус унес жизни еще 93 украинцев. В общем число погибших достигло 4690 человек. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в протокол лечения коронавируса в Украине добавили еще 2 препарата


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