Наступление коронавируса: сбылись худшие прогнозы Минздрава

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Виолетта Комаровская
Украина второй день подряд бьет собственные рекорды по темпам распространения коронавируса. За сутки врачи обнаружили сразу 5397 новых пациентов с Covid-19. Столь высокого показателя в Украине не было еще ни разу с начала пандемии. Свежую статистику заболеваемости опубликовали на сайте СНБО.
Статистика коронавируса. Фото: Podrobno.uz
О том, что суточный прирост больных с коронавирусом может перевалить за 5 тысяч, предупреждал министр здравоохранения Максим Степанов. И худшие прогнозы сбылись.
В эпицентре вспышки по прежнему остается Харьковская область. За вчера Covid-19 там подтвердили у 576 пациентов. На втором месте по темпам распространения инфекции — Киев. В столице коронавирус подхватили еще 422 человека.
Более 300 новых случаев накануне обнаружили в Одесской, Днепропетровской и Сумской областях.
В целом в Украине число инфицированных выросло до 244 734 человек. В регионах ситуация следующая:
г. Киев — 25896 случаев (+422);
Харьковская область — 22712 случаев (+576);
Львовская область — 21923 случая (+227);
Черновицкая область — 15757 случаев (+168);
Одесская область — 15704 случая (+367);
Тернопольская область — 14979 случаев (+242);
Ивано-Франковская область — 14693 случая (+131);
Ровенская область — 13798 случаев (+266);
Киевская область — 10490 случаев (+199);
Закарпатская область — 10473 случая (+100);
Волынская область — 9199 случаев (+162);
Днепропетровская область — 7994 случая (+306);
Хмельницкая область — 7732 случая (+259);
Житомирская область — 7457 случаев (+236);
Винницкая область — 7197 случаев (+123);
Сумская область — 6197 случаев (+312);
Черкасская область — 5153 случая (+236);
Донецкая область — 5118 случаев (+294);
Черниговская область — 5066 случаев (+159);
Запорожская область — 5007 случаев (+145);
Николаевская область — 4154 случая (+129);
Полтавская область — 3685 случаев (+188);
Херсонская область — 1636 случаев (+45);
Луганская область — 1480 случаев (+86);
Кировоградская область — 1234 случая (+19);
Все еще болеют Covid-19 на данный момент 131 811 украинцев. Выздоровели 108 233 пациента.
Показатели смертности также пока растут. За вчера коронавирус унес жизни еще 93 украинцев. В общем число погибших достигло 4690 человек.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в протокол лечения коронавируса в Украине добавили еще 2 препарата.
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