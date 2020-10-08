Наступление коронавируса: сбылись худшие прогнозы Минздрава

Украина второй день подряд бьет собственные рекорды по темпам распространения коронавируса. За сутки врачи обнаружили сразу 5397 новых пациентов с Covid-19. Столь высокого показателя в Украине не было еще ни разу с начала пандемии. Свежую статистику заболеваемости опубликовали на сайте СНБО.

Статистика коронавируса. Фото: Podrobno.uz

О том, что суточный прирост больных с коронавирусом может перевалить за 5 тысяч, предупреждал министр здравоохранения Максим Степанов. И худшие прогнозы сбылись.

В эпицентре вспышки по прежнему остается Харьковская область. За вчера Covid-19 там подтвердили у 576 пациентов. На втором месте по темпам распространения инфекции — Киев. В столице коронавирус подхватили еще 422 человека.

Более 300 новых случаев накануне обнаружили в Одесской, Днепропетровской и Сумской областях.

В целом в Украине число инфицированных выросло до 244 734 человек. В регионах ситуация следующая:

г. Киев — 25896 случаев (+422);

Харьковская область — 22712 случаев (+576);



Львовская область — 21923 случая (+227);

Черновицкая область — 15757 случаев (+168);

Одесская область — 15704 случая (+367);

Тернопольская область — 14979 случаев (+242);



Ивано-Франковская область — 14693 случая (+131);

Ровенская область — 13798 случаев (+266);

Киевская область — 10490 случаев (+199);



Закарпатская область — 10473 случая (+100);

Волынская область — 9199 случаев (+162);

Днепропетровская область — 7994 случая (+306);

Хмельницкая область — 7732 случая (+259);

Житомирская область — 7457 случаев (+236);



Винницкая область — 7197 случаев (+123);

Сумская область — 6197 случаев (+312);

Черкасская область — 5153 случая (+236);

Донецкая область — 5118 случаев (+294);



Черниговская область — 5066 случаев (+159);

Запорожская область — 5007 случаев (+145);

Николаевская область — 4154 случая (+129);

Полтавская область — 3685 случаев (+188);

Херсонская область — 1636 случаев (+45);

Луганская область — 1480 случаев (+86);



Кировоградская область — 1234 случая (+19);

Все еще болеют Covid-19 на данный момент 131 811 украинцев. Выздоровели 108 233 пациента.

Показатели смертности также пока растут. За вчера коронавирус унес жизни еще 93 украинцев. В общем число погибших достигло 4690 человек.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в протокол лечения коронавируса в Украине добавили еще 2 препарата.

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