Коронавирус в Украине будут лечить с помощью еще двух препаратов

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Таисия Ерохина
Министерство
здравоохранения Украины включило в протокол
лечения коронавируса два новых лекарства – "Ремдисевир" и "Биовен". Об этом
сообщил министр здравоохранения
Максим Степанов на брифинге 7 октября.
По словам
министра, препарат "Ремдисевир" является дорогостоящим, поэтому его закупают централизовано.
Степанов отметил,
что вчера в Украине завершились клинические испытания препарата "Биовен".
В Минздраве
сообщили, что рабочая группа и ведущие специалисты проведут встречу и внесут
данное лекарство в протокол лечения COVID-19.
Напомним, темпы
распространения коронавируса
в Украине ускоряются. Сегодня, 7 октября, врачи отчитались о новом рекорде.
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