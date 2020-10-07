Коронавирус в Украине будут лечить с помощью еще двух препаратов

Министерство здравоохранения Украины включило в протокол лечения коронавируса два новых лекарства – "Ремдисевир" и "Биовен". Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 7 октября.

По словам министра, препарат "Ремдисевир" является дорогостоящим, поэтому его закупают централизовано.

"Мы ожидаем поставку этого лекарственного средства, потому что оно не производится в Украине. Оно также не зарегистрировано в Украине, но показало хорошие результаты за рубежом. Мы считаем, что мы обязательно должны использовать его для спасения жизни украинцев", — сказал глава Минздрава.

Степанов отметил, что вчера в Украине завершились клинические испытания препарата "Биовен".

"Хорошо очень себя показали так называемые имуноглобулины – препарат "Биовен" украинского производства", — сказал министр.

В Минздраве сообщили, что рабочая группа и ведущие специалисты проведут встречу и внесут данное лекарство в протокол лечения COVID-19.

"Лекарство дорогостоящее, но мы нашли источник, благодаря которому мы профинансируем и закупим этот препарат. Лекарственное средство будет сразу поставлено в наши больницы", — сообщил министр.

Напомним, темпы распространения коронавируса в Украине ускоряются. Сегодня, 7 октября, врачи отчитались о новом рекорде.

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