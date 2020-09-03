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Главная Новости Общество медицина Украина предусмотрела средства на закупку лекарств для лечения COVID-19: что это за препарат
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Украина предусмотрела средства на закупку лекарств для лечения COVID-19: что это за препарат

В Минздраве заявили о договоренности с производителем лекарства, которое будут использовать для пациентов с диагнозом COVID-19

сегодня, 12:05
Автор:

Таисия Ерохина

Украина закупит лекарственный препарат "Ремдесивир", который должен помочь украинцам в лечении коронавирусной инфекции. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам министра, правительство приняло постановление о выделении средств на закупку этого препарата. В Минздраве ожидают, что лекарства будут закуплены и доставлены в Украину в ближайшее время. Степанов отметил, что министерство достигло договоренности с компанией-производителем.

Украина предусмотрела средства на закупку лекарств для лечения COVID-19: что это за препарат

"Это лекарственное средство на сегодняшний день не зарегистрировано в Украине. Но закон позволяет нам завести его и централизованно закупить", - сказал глава Минздрава.

Кроме того, отметил министр, данное лекарство включено в национальный протокол лечения коронавирусной инфекции. Препарат, по данным Минздрава, показывает достаточные результаты.

Напомним, на днях министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина намерена изменить систему закупки лекарств, которые сегодня осуществляются через международные организации.

Ранее сообщалось, как можно вернуть некачественные лекарства в аптеку. В Министерстве юстиции подробно рассказали, что делать в случае покупки некачественных медикаментов.


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