Коронавирус атакует: кто в Украине оказался в эпицентре мощной вспышки

Темпы распространения коронавируса в Украине ускоряются. Сегодня, 7 октября, врачи отчитались о новом рекорде. За сутки в стране обнаружили еще 4753 инфицированных Covid-19. Больше остальных поражена Харьковская область. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Коронавирус в Украине. Фото: Reuters

Харьковщина в лидерах по темпам распространения коронавируса который день подряд. Но в этот раз регион побил свои собственные рекорды. Covid-19 обнаружили за вчера сразу у 685 пациентов. Таким образом область обошла Львовщину и вышла на второе место по общему количеству инфицированных в Украине. Впереди сейчас остается только Киев. К слову, в столице за сутки 383 новых больных. Это также один из самых высоких показателей в Украине.

Более 300 новых инфицированных за день обнаружили также в Днепропетровской и Одесской областях.

Общее число тех, кто подхватил коронавирус с начала пандемии, достигло 239 337 человек. В регионах ситуация такова:

г. Киев — 25474 случая (+383);

Харьковская область — 22136 случаев (+685);



Львовская область — 21696 случаев (+202);

Черновицкая область — 15589 случаев (+145);

Одесская область — 15337 случаев (+316);

Тернопольская область — 14737 случаев (+127);



Ивано-Франковская область — 14562 случая (+111);

Ровенская область — 13532 случая (+158);

Закарпатская область — 10373 случая (+56);

Киевская область — 10291 случай (+192);



Волынская область — 9037 случаев (+157);

Днепропетровская область — 7688 случаев (+316);

Хмельницкая область — 7473 случая (+210);

Житомирская область — 7221 случай (+151);



Винницкая область — 7074 случая (+144);

Сумская область — 5885 случаев (+209);

Черкасская область — 4917 случаев (+230);



Черниговская область — 4907 случаев (+95);

Запорожская область — 4862 случая (+116);

Донецкая область — 4824 случая (+263);



Николаевская область — 4025 случаев (+131);

Полтавская область — 3497 случаев (+227);

Херсонская область — 1591 случай (+47);

Луганская область — 1394 случая (+61);



Кировоградская область — 1215 случаев (+21);

На данный момент все еще болеют коронавирусом 128 770 украинцев. Выздоровели 105 970 пациентов. За вчера их число выросло на 2569 человек.

Вместе с тем коронавирус унес жизни еще 77 украинцев. Всего умерли от осложнений болезни 4597 пациентов.

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