Удар коронавируса: в Украине рекорд по количеству смертей

Коронавирус в Украине поразил еще 4348 человек. Все они получили положительные результаты теста на Covid-19 за вчера. Еще 2149 украинцев смогли болезнь победить. А вот жизни 90 пациентов коронавирус оборвал. Об этом говорится на сайте СНБО.

Пандемия коронавируса. Фото: corona24news.com

Столь высокий показатель смертности за сутки в Украине фиксируют впервые с начала вспышки коронавируса. Общее количество погибших от осложнений Covid-19 теперь достигло 4520 человек.

Активнее всего коронавирус поражает Харьковскую, Полтавскую, Хмельницкую и Одесскую области, а также Киев. Там за сутки обнаружили больше всего новых инфицированных. Самый низкий прирост больных по прежнему в Кировоградской области. За вчера там обнаружили только 10 новых пациентов.

В Украине в целом количество тех, кто подхватил Covid-19 достигло 234 584 человек. В регионах ситуация следующая:

г. Киев — 25091 случай (+355);



Львовская область — 21494 случая (+200);

Харьковская область — 21451 случай (+487);



Черновицкая область — 15444 случая (+158);

Одесская область — 15021 случай (+292);

Тернопольская область — 14610 случаев (+189);



Ивано-Франковская область — 14451 случай (+106);

Ровенская область — 13374 случая (+126);

Закарпатская область — 10317 случаев (+98);

Киевская область — 10099 случаев (+181);



Волынская область — 8880 случаев (+146);

Днепропетровская область — 7372 случая (+235);

Хмельницкая область — 7263 случая (+295);

Житомирская область — 7070 случаев (+136);



Винницкая область — 6930 случаев (+108);

Сумская область — 5676 случаев (+223);



Черниговская область — 4812 случаев (+135);

Запорожская область — 4746 случаев (+116);



Черкасская область — 4687 случаев (+137);

Донецкая область — 4561 случай (+148);



Николаевская область — 3894 случая (+75);

Полтавская область — 3270 случаев (+305);

Херсонская область — 1544 случая (+48);

Луганская область — 1333 случая (+39);



Кировоградская область — 1194 случая (+10);

На данный момент все еще болеют коронавирусом 126 663 украинца. А вот 103 401 пациент смог болезнь победить.

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