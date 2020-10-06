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Удар коронавируса: в Украине рекорд по количеству смертей

Всего за сутки коронавирус унес жизни почти сотни украинцев

сегодня, 09:41
Автор:

Виолетта Комаровская

Коронавирус в Украине поразил еще 4348 человек. Все они получили положительные результаты теста на Covid-19 за вчера. Еще 2149 украинцев смогли болезнь победить. А вот жизни 90 пациентов коронавирус оборвал. Об этом говорится на сайте СНБО. 

Удар коронавируса: в Украине рекорд по количеству смертей

Пандемия коронавируса. Фото: corona24news.com

Столь высокий показатель смертности за сутки в Украине фиксируют впервые с начала вспышки коронавируса. Общее количество погибших от осложнений Covid-19 теперь достигло 4520 человек. 

Активнее всего коронавирус поражает  Харьковскую, Полтавскую, Хмельницкую и Одесскую области, а также Киев. Там за сутки обнаружили больше всего новых инфицированных. Самый низкий прирост больных по прежнему в Кировоградской области. За вчера там обнаружили только 10 новых пациентов.

В Украине в целом количество тех, кто подхватил Covid-19 достигло 234 584 человек. В регионах ситуация следующая: 

г. Киев — 25091 случай (+355)

Львовская область — 21494 случая (+200); 

Харьковская область — 21451 случай (+487)

Черновицкая область — 15444 случая (+158)

Одесская область — 15021 случай (+292);

Тернопольская область — 14610 случаев (+189);

Ивано-Франковская область — 14451 случай (+106);

Ровенская область — 13374 случая (+126);

Закарпатская область — 10317 случаев (+98);

Киевская область — 10099 случаев (+181);

Волынская область — 8880 случаев (+146)

Днепропетровская область — 7372 случая (+235);

Хмельницкая область — 7263 случая (+295);

Житомирская область — 7070 случаев (+136);

Винницкая область — 6930 случаев (+108)

Сумская область — 5676 случаев (+223);

Черниговская область — 4812 случаев (+135);

Запорожская область — 4746 случаев (+116);

Черкасская область — 4687 случаев (+137);

Донецкая область — 4561 случай (+148);

Николаевская область — 3894 случая (+75);

Полтавская область — 3270 случаев (+305)

Херсонская область — 1544 случая (+48);

Луганская область — 1333 случая (+39)

Кировоградская область — 1194 случая (+10);

На данный момент все еще болеют коронавирусом 126 663 украинца. А вот 103 401 пациент смог болезнь победить.

 Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что из-за пандемии коронавируса закрывается одна из самых крупных сетей кинотеатров в мире. 


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