Одна из крупнейших сетей кинотеатров в мире закрывается из-за пандемии коронавируса

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Татьяна Веремеева
Британская кинокомпания Cineworld Group приостановит
работу всех своих кинотеатров в США и Великобритании, начиная с четверга. Из-за
закрытия кинотеатров пострадают 45 тыс. сотрудников. Об этом пишет CNN.
Новость появилась всего через несколько дней после того,
как премьеру последнего фильма о Джеймсе Бонде "Не
время умирать" отложили до весны 2021 года, что мировые СМИ назвали последним
ударом по киноиндустрии.
В заявлении, опубликованном в понедельник, компания
заявила, что не может предоставить клиентам "широкий спектр сильных
коммерческих фильмов, необходимых им, чтобы они могли вернуться в кинотеатры на
фоне COVID-19".
Группе принадлежит 127 кинотеатров в Великобритании, в
том числе Picturehouse Cinemas, и 536 кинотеатров в США. Это второй по величине
кинотеатральный бизнес в мире после AMC. Всего кинотеатры Cineworld Group работают
под брендами Regal, Cineworld та Picturehouse, Cinema City та Yes Planet в 11
странах мира.
Решение Cineworld снова закрыть свои кинотеатры возродило
опасения относительно способности компании пережить пандемию, и ее акции упали
более чем на 42% в Лондоне в понедельник.
Известие о закрытии стало неожиданностью для многих
сотрудников Cineworld. Cinema Action Group, коллектив сотрудников Cineworld в
Соединенном Королевстве, написал в субботу в Твиттере, что "никакие консультации
с персоналом не проводились".
После закрытия на несколько месяцев во время карантина
из-за коронавируса группа в июле начала повторно открывать кинотеатры с новыми
протоколами безопасности. В понедельник компания не могла сказать, когда ее
театры могут быть открыты в следующий раз.
В прошлом месяце Cineworld сообщила об убытке в размере
1,6 миллиарда долларов в первой половине 2020 года, так как выручка упала на
67%. Компания также предупредила о необходимости сбора дополнительных средств
на случай, если вторая волна коронавируса приведет к более длительным
отключениям. В своем заявлении в понедельник компания сообщила, что оценивает
несколько источников дополнительной ликвидности, и все варианты повышения
ликвидности рассматриваются.
Напомним, СМИ узнали, будут ли в Украине ужесточать
карантин.
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