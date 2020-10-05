Одна из крупнейших сетей кинотеатров в мире закрывается из-за пандемии коронавируса

Британская кинокомпания Cineworld Group приостановит работу всех своих кинотеатров в США и Великобритании, начиная с четверга. Из-за закрытия кинотеатров пострадают 45 тыс. сотрудников. Об этом пишет CNN.



Новость появилась всего через несколько дней после того, как премьеру последнего фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" отложили до весны 2021 года, что мировые СМИ назвали последним ударом по киноиндустрии.

В заявлении, опубликованном в понедельник, компания заявила, что не может предоставить клиентам "широкий спектр сильных коммерческих фильмов, необходимых им, чтобы они могли вернуться в кинотеатры на фоне COVID-19".

Группе принадлежит 127 кинотеатров в Великобритании, в том числе Picturehouse Cinemas, и 536 кинотеатров в США. Это второй по величине кинотеатральный бизнес в мире после AMC. Всего кинотеатры Cineworld Group работают под брендами Regal, Cineworld та Picturehouse, Cinema City та Yes Planet в 11 странах мира.

Решение Cineworld снова закрыть свои кинотеатры возродило опасения относительно способности компании пережить пандемию, и ее акции упали более чем на 42% в Лондоне в понедельник.

Известие о закрытии стало неожиданностью для многих сотрудников Cineworld. Cinema Action Group, коллектив сотрудников Cineworld в Соединенном Королевстве, написал в субботу в Твиттере, что "никакие консультации с персоналом не проводились".

После закрытия на несколько месяцев во время карантина из-за коронавируса группа в июле начала повторно открывать кинотеатры с новыми протоколами безопасности. В понедельник компания не могла сказать, когда ее театры могут быть открыты в следующий раз.

В прошлом месяце Cineworld сообщила об убытке в размере 1,6 миллиарда долларов в первой половине 2020 года, так как выручка упала на 67%. Компания также предупредила о необходимости сбора дополнительных средств на случай, если вторая волна коронавируса приведет к более длительным отключениям. В своем заявлении в понедельник компания сообщила, что оценивает несколько источников дополнительной ликвидности, и все варианты повышения ликвидности рассматриваются.

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