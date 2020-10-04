«Не время умирать»: дату премьеры нового фильма о Джеймсе Бонде снова перенесли

Новый фильм о Джеймсе Бонде был отложен во второй раз из-за пандемии коронавируса и теперь выйдет почти на год позже графика, сообщает CNN.



Продюсеры MGM, Universal и Bond Майкл Г. Уилсон и Барбара Брокколи заявили в пятницу, что премьера 25-го фильма серии о Джеймсе Бонде "Не время умирать" будет отложена до 2 апреля 2021 года.

Это был последний удар по киноиндустрии, пораженной пандемией. Более десятка крупных фильмов, в том числе "Черная Вдова", "Тенет" и "Чудо-Женщина 1984", либо были отложены, либо их совсем убрали из проката в кинотеатрах и сразу выпустили в цифровом формате.

Новая глава "бондианы", которая собрала почти 5 миллиардов долларов по всему миру, стала первым крупным фильмом, который был отложен из-за пандемии. Он должен был выйти в кинотеатрах США 10 апреля, но в марте его релиз был перенесен на 25 ноября.

Решение отложить показ фильма во второй раз было принято в связи с тем, что коронавирус продолжает стремительно распространяться в Соединенных Штатах, а также вторая волна COVID-19 может нанести серьезный удар по странам Европы.

Напомним, в сети появился свежий трейлер боевика "Не время умирать", который рассказывает историю агента 007 Джеймса Бонда.



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