«Не время умирать»: дату премьеры нового фильма о Джеймсе Бонде снова перенесли

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Татьяна Веремеева
Новый фильм о Джеймсе Бонде был отложен во второй раз из-за пандемии коронавируса
и теперь выйдет почти на год позже графика, сообщает CNN.
Продюсеры MGM, Universal и Bond Майкл Г. Уилсон и Барбара Брокколи заявили
в пятницу, что премьера 25-го фильма серии о Джеймсе Бонде "Не
время умирать" будет отложена до 2 апреля 2021 года.
Это был последний удар по киноиндустрии, пораженной пандемией. Более
десятка крупных фильмов, в том числе "Черная Вдова", "Тенет" и "Чудо-Женщина
1984", либо были отложены, либо их совсем убрали из проката в кинотеатрах и
сразу выпустили в цифровом формате.
Новая глава "бондианы", которая собрала почти 5 миллиардов долларов по
всему миру, стала первым крупным фильмом, который был отложен из-за пандемии.
Он должен был выйти в кинотеатрах США 10 апреля, но в марте его релиз был
перенесен на 25 ноября.
Решение отложить показ фильма во второй раз было принято в связи с тем, что
коронавирус продолжает стремительно распространяться в Соединенных Штатах, а также
вторая волна COVID-19 может нанести серьезный удар по странам Европы.
Напомним,
в сети появился свежий трейлер
боевика "Не время умирать", который рассказывает историю агента 007 Джеймса
Бонда.
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