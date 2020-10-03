СМИ узнали, будут ли в Украине ужесточать карантин

По состоянию на субботу, 3 октября, в Украине не планируют ужесточать карантинные ограничения. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в Офисе президента Украины.

"В Офисе президента постоянно следят за динамикой распространения COVID-19. В Украине, как и по всему миру, число заболевших с каждым днем растет. И с этим на данный момент ничего нельзя поделать. Главное, что статистика всегда под рукой, Владимир Зеленский часто бывает в других регионах страны и лично следит, как идет борьба с болезнью на местах. В этом помогают врачи, главы администраций, которые идут на контакт", — сообщил источник.

Также источник добавил, что руководство страны контролирует ситуацию.

Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, что значит заявление главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, что первой волны карантина в стране было.

Политолог Владимир Цыбулько недоумевает: "Если не было первой волны, тогда на что потрачены средства из национального фонда преодоления COVID-19? Ляшко пытается быть больше политиком, чем медицинским менеджером. И поэтому возникает подозрение, что основной его задачей является не спасение людей, а создание белого шума, некоего информационного фона, который не будет раздражать Зеленского".

И без Ляшко понятно, подчеркивает эксперт, что при таком управлении государством вторая волна и локдаун обернутся полным экономическим крахом.





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