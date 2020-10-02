Сенсация от Ляшко: правда ли, что в Украине не было первой волны коронавируса

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Таисия Ерохина
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о том, что
первой волны COVID-19 у нас не было (якобы весной был просто постепенный рост
заболеваемости). Он также уверяет, что власти сейчас ищут золотую середину
между экономическими и эпидемическими ограничениями. "Комментарии" попросили
экспертов дать оценку подобным заявлениям и их реализации.
Политолог Владимир Цыбулько недоумевает: "Если
не было первой волны, тогда на что потрачены средства из национального фонда преодоления
COVID-19? Ляшко пытается быть больше политиком, чем медицинским менеджером. И
поэтому возникает подозрение, что основной его задачей является не спасение
людей, а создание белого шума, некоего информационного фона, который не будет
раздражать Зеленского".
И без Ляшко понятно, подчеркивает эксперт, что
при таком управлении государством вторая волна и локдаун обернутся полным
экономическим крахом.
"Уже сейчас, за первые 8 месяцев года госдолг
вырос на 300 миллиардов гривен! А из ковид-фонда в этих условиях не закуплено
ни одного аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Власть действует
безответственно. Поэтому и вес заявлений Ляшко фактически близок к нулю", –
резюмирует Владимир Цыбулько.
Эксперт по вопросам политики и экономики Всеволод
Степанюк считает, что устами главного санитарного врача власть сама признала
вредительскими и не обоснованными действия весной этого года по незаконному
ограничению конституционных прав граждан.
"Напомню, эти действия власти стоили Украине
потери 11% ВВП во втором квартале, что составляет более 120 млрд гривен, –
подчеркивает эксперт. – Такие действия правительства были не самостоятельными,
а продиктованными ВОЗ. Ведь эпидемией считается порог заболевания в 5%
населения, который не достигнут и сейчас. Не говоря уже про пандемию".
Всеволод Степанюк считает, что в Украине за
полгода карантина так и не было предпринято реальных мер по увеличению
возможностей медицины лечить граждан, а промышленности — выпускать нужные
лекарства, тесты, вакцины.
Очевидно, что власти в принципе не особенно
понимают, как реагировать на пандемию. Такого мнение придерживается политолог Андрей
Горбенко. По его словам, это характерно не только для Украины.
"Вирус, добравшись до страны, бушует в
независимости от того что там — демократия или авторитаризм, принимаются ли
строгие меры или нет, – отмечает Андрей Горбенко. – Вместе с тем, граждане
ожидают каких-то эффективных действий именно от государства".
Учитывая, что с этим у нас – проблемы,
происходящее в некоторой мере делегитимизирует государство вообще, подчеркивает
политолог.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил,
что в Украине уже началась вторая
волна коронавирусной эпидемии.
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