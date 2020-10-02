Сенсация от Ляшко: правда ли, что в Украине не было первой волны коронавируса

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о том, что первой волны COVID-19 у нас не было (якобы весной был просто постепенный рост заболеваемости). Он также уверяет, что власти сейчас ищут золотую середину между экономическими и эпидемическими ограничениями. "Комментарии" попросили экспертов дать оценку подобным заявлениям и их реализации.

"Ляшко пытается быть больше политиком, чем медицинским менеджером"

Политолог Владимир Цыбулько недоумевает: "Если не было первой волны, тогда на что потрачены средства из национального фонда преодоления COVID-19? Ляшко пытается быть больше политиком, чем медицинским менеджером. И поэтому возникает подозрение, что основной его задачей является не спасение людей, а создание белого шума, некоего информационного фона, который не будет раздражать Зеленского".

И без Ляшко понятно, подчеркивает эксперт, что при таком управлении государством вторая волна и локдаун обернутся полным экономическим крахом.

"Уже сейчас, за первые 8 месяцев года госдолг вырос на 300 миллиардов гривен! А из ковид-фонда в этих условиях не закуплено ни одного аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Власть действует безответственно. Поэтому и вес заявлений Ляшко фактически близок к нулю", – резюмирует Владимир Цыбулько.

"Власть сама признала вредительскими и не обоснованными действия весной этого года"

Эксперт по вопросам политики и экономики Всеволод Степанюк считает, что устами главного санитарного врача власть сама признала вредительскими и не обоснованными действия весной этого года по незаконному ограничению конституционных прав граждан.

"Напомню, эти действия власти стоили Украине потери 11% ВВП во втором квартале, что составляет более 120 млрд гривен, – подчеркивает эксперт. – Такие действия правительства были не самостоятельными, а продиктованными ВОЗ. Ведь эпидемией считается порог заболевания в 5% населения, который не достигнут и сейчас. Не говоря уже про пандемию".

Всеволод Степанюк считает, что в Украине за полгода карантина так и не было предпринято реальных мер по увеличению возможностей медицины лечить граждан, а промышленности — выпускать нужные лекарства, тесты, вакцины.

"Граждане ожидают каких-то эффективных действий именно от государства"

Очевидно, что власти в принципе не особенно понимают, как реагировать на пандемию. Такого мнение придерживается политолог Андрей Горбенко. По его словам, это характерно не только для Украины.

"Вирус, добравшись до страны, бушует в независимости от того что там — демократия или авторитаризм, принимаются ли строгие меры или нет, – отмечает Андрей Горбенко. – Вместе с тем, граждане ожидают каких-то эффективных действий именно от государства".

Учитывая, что с этим у нас – проблемы, происходящее в некоторой мере делегитимизирует государство вообще, подчеркивает политолог.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине уже началась вторая волна коронавирусной эпидемии.

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