Стала известна причина, почему мужчины переносят коронавирус хуже, чем женщины

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Дмитрий Симоненко
Статистика пандемии свидетельствует о том, что мужчины подвергаются большему риску тяжелее
переболеть COVID, чем
женщины. Исследования показали,
что причина кроется в том, что вирус снижает уровень тестостерона у мужчин. Об этом
сообщает портал StudyFinds.
Фото: gettyimages
Такие
научные наблюдения были проведены учеными Университета Мерсина и Городской
образовательной и исследовательской больницы Мерсина. Исследователи говорят,
что по мере того, как базовый уровень тестостерона у пациентов мужского пола,
поступивших в больницу, неуклонно снижается, их шансы попасть в отделение
интенсивной терапии увеличиваются. Более того, не менее половины пациентов
мужского пола имели уровень тестостерона ниже среднего.
И хотя
доказательств пока нет, авторы исследования уверены, что нашли ответ на вопрос,
почему в случае заражения коронавирусом мужчины болеют тяжелее и дольше, чем
женщины. Кроме того, это открытие может быть использовано в лечении инфекции с
помощью мужского гормона.
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