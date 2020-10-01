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Стала известна причина, почему мужчины переносят коронавирус хуже, чем женщины

Данное открытие может внедрить новые способы лечения вируса, который вызвал пандемию

1 октября 2020, 21:10
Автор:

Дмитрий Симоненко

Статистика пандемии свидетельствует о том, что мужчины подвергаются большему риску тяжелее переболеть COVID, чем женщины. Исследования показали, что причина кроется в том, что вирус снижает уровень тестостерона у мужчин. Об этом сообщает портал StudyFinds.

Стала известна причина, почему мужчины переносят коронавирус хуже, чем женщины

Фото: gettyimages

Такие научные наблюдения были проведены учеными Университета Мерсина и Городской образовательной и исследовательской больницы Мерсина. Исследователи говорят, что по мере того, как базовый уровень тестостерона у пациентов мужского пола, поступивших в больницу, неуклонно снижается, их шансы попасть в отделение интенсивной терапии увеличиваются. Более того, не менее половины пациентов мужского пола имели уровень тестостерона ниже среднего.

И хотя доказательств пока нет, авторы исследования уверены, что нашли ответ на вопрос, почему в случае заражения коронавирусом мужчины болеют тяжелее и дольше, чем женщины. Кроме того, это открытие может быть использовано в лечении инфекции с помощью мужского гормона.

 

"Тестостерон связан с иммунной системой респираторных органов, а низкий уровень тестостерона может увеличить риск респираторных инфекций. Это значит, что низкий уровень этого гормона может привести к госпитализации и, соответственно, смерти пациентов мужского пола в отделениях интенсивной терапии. Именно поэтому лечение тестостероном может стать результативным при лечении COVID-19", — объясняет ведущий автор исследования Селахиттин Чайан, профессор урологии.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что мэр Чернигова Владислав Атрошенко заразился коронавирусом.



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