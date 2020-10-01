Мэр областного центра заразился на коронавирус

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Владимир Лавский
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко заразился на коронавирус. Об этом он написал на свой странице в фейсбуке.
Теперь, согласно медицинскому протоколу, две недели мэр будет пребывать на самоизоляции.
Как ранее сообщали "Комментарии", у лидера партии "Голос" Киры Рудик выявлен COVID-19.
"Друзья, сегодня получила положительный тест на COVID-19. В последние несколько дней была высокая температура, наверное, такого я еще и не помню в своей жизни. А так все симптомы — обычный грипп, схожесть максимальная. Сейчас чувствую себя намного лучше. Скажу сразу, что все представители партии "Голос", с которыми я тесно общалась, также прошли тестирование. Да, необычно выпадать из команды в разгар предвыборной кампании. Но мы уже выработали привычку работать дистанционно, так что все будет хорошо. Обращаюсь еще раз ко всем: не игнорируйте карантинные требования, берегите себя", — написала Рудик.
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