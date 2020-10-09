В Украине хотят изменить правила карантина и ввести новые ограничения

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Виолетта Комаровская
В Украине могут ввести новый тип карантинных ограничений — карантин выходного дня. Таким образом удастся избежать остановки предприятий в условиях сильной вспышки коронавируса. Об этом рассказал глава парламентского комитета по медицине Михаил Радуцкий в программе "Право на власть".
Карантин в Украине. Фото: Reuters
Уже в эту субботу представители власти соберутся на совещание относительно ужесточения карантина в Украине. В "Слуге народа", в частности, предлагают всех студентов и школьников отправить на дистанционное обучение.
Однако новые ограничения могут коснуться не только студентов и школьников. Украинцы уже вскоре могут ощутить на себе карантин выходного дня, который практикуют в разных странах мира.
Стоит ли вводить карантин выходного дня также будут решать на совещании с президентом.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Украине зафиксировали новый рекорд случаев коронавируса за сутки.
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