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В Украине хотят изменить правила карантина и ввести новые ограничения

В "Слуге народа" предложили снова перевести школьников и студентов на дистанционное обучение

сегодня, 08:48
Автор:

Виолетта Комаровская

В Украине могут ввести новый тип карантинных ограничений — карантин выходного дня. Таким образом удастся избежать остановки предприятий в условиях сильной вспышки коронавируса. Об этом рассказал глава парламентского комитета по медицине Михаил Радуцкий в программе "Право на власть".

В Украине хотят изменить правила карантина и ввести новые ограничения

Карантин в Украине. Фото: Reuters

Уже в эту субботу представители власти соберутся на совещание относительно ужесточения карантина в Украине. В "Слуге народа", в частности, предлагают всех студентов и школьников отправить на дистанционное обучение. 

"Это мое предложение уже поддержали в СНБО и, надеюсь, его поддержит также президент. Сейчас нужно сделать то, что сделали в университете Шевченко. Нужно перейти на дистанционку", — считает нардеп Радуцкий.

Однако новые ограничения могут коснуться не только студентов и школьников. Украинцы уже вскоре могут ощутить на себе карантин выходного дня, который практикуют в разных странах мира.

"Мы не можем сейчас ввести жесткий карантин, все это понимают. Но можно ведь ввести карантин выходного дня. То есть, на выходные семья остается дома. Она не ходит в рестораны, на концерты или еще куда-то. Это ведь возможно выдержать. Это же не закрытие предприятий и не остановка общественной жизни", — уверен Радуцкий. 

Стоит ли вводить карантин выходного дня также будут решать на совещании с президентом.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Украине зафиксировали новый рекорд случаев коронавируса за сутки. 


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