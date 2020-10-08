Студенты одного из самых больших вузов Украины отправились карантин

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Владимир Лавский
В четверг, 8 октября, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко закрылся на карантин из-за вспышки COVID-19 в вузе. Об этом сообщает пресс-служба университета.
Ректор вуза Леонид Губерский подписал приказ, согласно которому до 21 октября все переходят на дистанционное обучение.
Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине очередной антирекорд по заболеваемости.
Украина второй день подряд бьет собственные рекорды по темпам распространения коронавируса. За сутки врачи обнаружили сразу 5397 новых пациентов с Covid-19. Столь высокого показателя в Украине не было еще ни разу с начала пандемии.
О том, что суточный прирост больных с коронавирусом может перевалить за 5 тысяч, предупреждал министр здравоохранения Максим Степанов. И худшие прогнозы сбылись.
В эпицентре вспышки по-прежнему остается Харьковская область. За вчера Covid-19 там подтвердили у 576 пациентов. На втором месте по темпам распространения инфекции — Киев. В столице коронавирус подхватили еще 422 человека.
Более 300 новых случаев накануне обнаружили в Одесской, Днепропетровской и Сумской областях.
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