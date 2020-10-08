Студенты одного из самых больших вузов Украины отправились карантин

В четверг, 8 октября, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко закрылся на карантин из-за вспышки COVID-19 в вузе. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Ректор вуза Леонид Губерский подписал приказ, согласно которому до 21 октября все переходят на дистанционное обучение.

"В нашем университете просматривается увеличение случаев заболевания на COVID-19. Та же ситуация и по всей стране. Для того, чтобы сохранить здоровье студентов и представителей преподавательско-профессорского состава, мы объявляем карантин. Пока до 21 октября включительно, заявил Губерский.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине очередной антирекорд по заболеваемости.

Украина второй день подряд бьет собственные рекорды по темпам распространения коронавируса. За сутки врачи обнаружили сразу 5397 новых пациентов с Covid-19. Столь высокого показателя в Украине не было еще ни разу с начала пандемии.



О том, что суточный прирост больных с коронавирусом может перевалить за 5 тысяч, предупреждал министр здравоохранения Максим Степанов. И худшие прогнозы сбылись.

В эпицентре вспышки по-прежнему остается Харьковская область. За вчера Covid-19 там подтвердили у 576 пациентов. На втором месте по темпам распространения инфекции — Киев. В столице коронавирус подхватили еще 422 человека.

Более 300 новых случаев накануне обнаружили в Одесской, Днепропетровской и Сумской областях.

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