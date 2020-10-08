kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 08.10.2020

BTC/USD

10710.21

ETH/USD

343.68

LTC/USD

46.72

НБУ 08.10.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.50

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Студенты одного из самых больших вузов Украины отправились карантин
commentss НОВОСТИ Все новости

Студенты одного из самых больших вузов Украины отправились карантин

Студенты КНУ им. Тараса Шевченко две недели будут заниматься дома

сегодня, 15:45
Автор:

Владимир Лавский

В четверг, 8 октября, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко закрылся на карантин из-за вспышки COVID-19 в вузе. Об этом сообщает пресс-служба университета. 

Студенты одного из самых больших вузов Украины отправились карантин

Ректор вуза Леонид Губерский подписал приказ, согласно которому до 21 октября все переходят на дистанционное обучение.

"В нашем университете просматривается увеличение случаев заболевания на COVID-19. Та же ситуация и по всей стране. Для того, чтобы сохранить здоровье студентов и представителей преподавательско-профессорского состава, мы объявляем карантин. Пока до 21 октября включительно, заявил Губерский. 

Как ранее сообщали "Комментарии", в Украине очередной антирекорд по заболеваемости. 

Украина второй день подряд бьет собственные рекорды по темпам распространения коронавируса. За сутки врачи обнаружили сразу 5397 новых пациентов с Covid-19. Столь высокого показателя в Украине не было еще ни разу с начала пандемии.

О том, что суточный прирост больных с коронавирусом может перевалить за 5 тысяч, предупреждал министр здравоохранения Максим Степанов. И худшие прогнозы сбылись. 

В эпицентре вспышки по-прежнему остается Харьковская область. За вчера Covid-19 там подтвердили у 576 пациентов. На втором месте по темпам распространения инфекции — Киев. В столице коронавирус подхватили еще 422 человека. 

Более 300 новых случаев накануне обнаружили в Одесской, Днепропетровской и Сумской областях. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости