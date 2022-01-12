Британка родила троих детей в один день, но в разные годы

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Светлана Шкурупий
31-летняя
Шинейд Коттам из Скарборо, расположенном в английском графстве Норт-Йоркшир,
поделилась своей невероятной историей. Она родила троих детей в один и тот же
день, но разные годы. Об этом сообщает издание The Sun.
Женщина родила троих детей в одну дату / Фото: The Sun
Дети
британки будут ежегодно отмечать свой День рождения в одну дату — 11 января.
При чем, женщина не планировала так беременность, все получилось само собою.
Теперь 11-летний Льюис, 5-летний Шае и 2-летняя Деми вынуждены разделять один
праздник на троих.
Женщина
рассказывает, что родила младшего сына в день рождения старшого, хотя роды
должны были, по прогнозам врачей, начаться на 4 дня позже. Однако, мальчик
решил появиться на свет быстрее, что Льюсу не очень понравилось, ведь его планы
по поводу празднования дня рождения быстро рухнули в тот день.
Спустя
три года Шинейд снова забеременела и предварительную дату родов ей поставили 15
января, но судьба вмешалась, и девочка появилась на свет 11 числа, осчастливив
своих братьев.
"Медсестры
никогда об этом не слышали раньше, и никто не верит мне, что все дети родились
в один день. Особенно, когда я заказываю три торта или покупаю три
комплекта баннеров ко дню рождения", — рассказала британка.
Напомним,
что в Великобритании
жительница английской деревни Нунторп, второго ребенка родила благодаря"eBaby" после того, как купила в Интернете сперму и набор для
оплодотворения.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что шотландка стала суррогатнойматерью для своей сестры. 25-летняя женщина выносила ребенка для своей
49-летней матери и ее супруга.
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