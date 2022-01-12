logo

BTC/USD

42703.51

ETH/USD

3243.06

LTC/USD

132.29

USD/UAH

27.80

EUR/UAH

31.55

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество невероятно Британка родила троих детей в один день, но в разные годы
commentss НОВОСТИ Все новости

Британка родила троих детей в один день, но в разные годы

Британка Шинейд Коттам рассказала удивительную историю, как ей удалось родить троих детей в одну и ту же дату, но разные годы

сегодня, 10:45
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

31-летняя Шинейд Коттам из Скарборо, расположенном в английском графстве Норт-Йоркшир, поделилась своей невероятной историей. Она родила троих детей в один и тот же день, но разные годы. Об этом сообщает издание The Sun.

Британка родила троих детей в один день, но в разные годы

Женщина родила троих детей в одну дату / Фото: The Sun

Дети британки будут ежегодно отмечать свой День рождения в одну дату — 11 января. При чем, женщина не планировала так беременность, все получилось само собою. Теперь 11-летний Льюис, 5-летний Шае и 2-летняя Деми вынуждены разделять один праздник на троих.

Женщина рассказывает, что родила младшего сына в день рождения старшого, хотя роды должны были, по прогнозам врачей, начаться на 4 дня позже. Однако, мальчик решил появиться на свет быстрее, что Льюсу не очень понравилось, ведь его планы по поводу празднования дня рождения быстро рухнули в тот день.

Спустя три года Шинейд снова забеременела и предварительную дату родов ей поставили 15 января, но судьба вмешалась, и девочка появилась на свет 11 числа, осчастливив своих братьев.

"Медсестры никогда об этом не слышали раньше, и никто не верит мне, что все дети родились в один день. Особенно, когда я заказываю три торта или покупаю три комплекта баннеров ко дню рождения", — рассказала британка.

Напомним, что в Великобритании жительница английской деревни Нунторп, второго ребенка родила благодаря"eBaby" после того, как купила в Интернете сперму и набор для оплодотворения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что шотландка стала суррогатнойматерью для своей сестры. 25-летняя женщина выносила ребенка для своей 49-летней матери и ее супруга.

Читайте также, что американка родила девочку, которую зачали 28 лет назад.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.thesun.co.uk/fabulous/17274391/mum-of-three-all-kids-same-birthday/?rec_article=true
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!