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Главная Новости Общество невероятно Американка родила девочку, которую зачали 28 лет назад
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Американка родила девочку, которую зачали 28 лет назад

Девочка родилась здоровой, ее назвали Молли

сегодня, 17:25
Автор:

Светлана Шкурупий

В США в конце прошлого месяца родилась девочка из оплодотворенного эмбриона, который хранился в замороженном виде целых 28 лет. 

Американка родила девочку, которую зачали 28 лет назад

В США родилась необычная девочка | Фото: goodmorningamerica.com

29-летняя американка Тина Гибсон второй раз стала мамой с помощью искусственного оплодотворения. На свет появилась девочка, которую назвали Молли. Специалисты говорят, что это первый в мире ребенок, эмбрион которого хранился в жидком азоте с 1992 года. Беременность Тины протекала нормально, и малышка появилась на свет здоровой. 

Примечательно и то, что у новорожденной есть генетическая сестра Эмме, которая родилась в этой же семье, только три года назад, но их эмбрионы были заморожены в одно и то же время. Тина и ее супруг знали об этом, поэтому и решились снова на такой шаг.

Американка призналась, что не собиралась с мужем устанавливать какие-то рекорды, они просто пришли в клинику и выбрали донорский эмбрион, исходя из медицинской истории и других показателей. Позже они узнали, что им достался "старый" эмбрион, который был в хранилище 24 года, но это их не смутило. Так в их семье появилась Эмме, а потом, таким же способом и другая дочь — Молли. 

Если считать с момента зачатия, то получается, что обе девочки младше своей мамы всего на один год.

Смотря на этот случай, американские исследователи заявили, что человеческие эмбрионы можно хранить и дольше, при этом, срок их хранения не влияет на беременность, рождение и дальнейшую жизнь детей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 26-летняя жительница Великобритании родила близнецов, которые встречаются один раз на 200 миллионов случаев.


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Источник: https://www.goodmorningamerica.com/wellness/story/baby-born-27-year-frozen-embryo-breaks-record-74469304
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