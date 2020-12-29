Женщина родила собственную сестру: подробности невероятной истории

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Любовь Блажко
Шотландка стала суррогатной матерью для своей сестры. 25-летняя женщина выносила ребенка для своей 49-летней матери и ее супруга, передает издание Daily Record.
Женщина родила собственную сестру. Фото: tsn.ua
Сообщается, что мать не смогла самостоятельно родить малыша, потому ранее прошла стерилизацию. Перед этим она заморозила свою яйцеклетку. Когда она встретила своего будущего супруга, то предложила собственной дочери выносить малыша.
Как выяснилось позже, яйцеклетка, которая была заморожена в 2014 году, оказалась нежизнеспособной. Поэтому 25-летняя дочь согласилась стать еще и донором яйцеклетки.
Роды длились на протяжении 41 часа. Женщина родила девочку, которую назвали Уиллоу.
Также известно, что родители девочки не станут скрывать удивительную историю ее рождения, поэтому в будущем они намерены все ей рассказать.
Сейчас у женщины уже четверо детей. А у ее 25-летней дочери, которая решилась на смелый поступок, есть трехлетняя дочь.
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