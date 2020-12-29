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Женщина родила собственную сестру: подробности невероятной истории

25-летняя шотландка выносила ребенка для своей 49-летней матери

сегодня, 14:49
Автор:

Любовь Блажко

Шотландка стала суррогатной матерью для своей сестры. 25-летняя женщина выносила ребенка для своей 49-летней матери и ее супруга, передает издание Daily Record.

Женщина родила собственную сестру: подробности невероятной истории

Женщина родила собственную сестру. Фото: tsn.ua

Сообщается, что мать не смогла самостоятельно родить малыша, потому ранее прошла стерилизацию. Перед этим она заморозила свою яйцеклетку.  Когда она встретила своего будущего супруга, то предложила собственной дочери выносить малыша. 

Как выяснилось позже, яйцеклетка, которая была заморожена в 2014 году, оказалась нежизнеспособной. Поэтому 25-летняя дочь согласилась стать еще и донором яйцеклетки. 

Роды длились на протяжении 41 часа. Женщина родила девочку, которую назвали Уиллоу. 

"Я родила Уиллоу и отдала ее сразу матери, без капли сомнения. Уиллоу родилась с помощью моей яйцеклетки и спермы Эндрю, но у нее единственная мать, и это точно не я. Эндрю и моя мама хотели ребенка с того момента, как они поженились, но мама была стерилизована — и она давно об этом жалела", — призналась суррогатная мать. 

Также известно, что родители девочки не станут скрывать удивительную историю ее рождения, поэтому в будущем они намерены все ей рассказать. 

"Ее история необычная, но она родилась в любви, а это самое главное", — сказала мама новорожденного малыша.

Сейчас у женщины уже четверо детей. А у ее 25-летней дочери, которая решилась на смелый поступок, есть трехлетняя дочь. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в Чехии родилась девочка у женщины, которая умерла три месяца назад. В одной из клиник города Брно в Чешской Республике ребенок родился у женщины, которая была фактически мертва уже три месяца. Об этом сообщает Associated Press. Как сообщила университетская клиника: "Жизнедеятельность организма умершей женщины поддерживалась искусственно — чтобы дать ребенку возможность развиться".


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Источник: https://www.dailyrecord.co.uk/
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