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Англичанка купила набор для оплодотворения на eBay и родила ребенка

Англичанка зачала ребенка при помощи набора для оплодотворения с eBay

сегодня, 12:10
Автор:

Хмільовська Інна

В Великобритании жительница английской деревни Нунторп, второго ребенка родила благодаря "eBaby" после того, как купила в Интернете сперму и набор для оплодотворения. Об этом сообщает издание The Mirror.

Англичанка купила набор для оплодотворения на eBay и родила ребенка

Купила набор для оплодотворения на eBay, фото с открытых источников

33-летняя Стефани Тейлор была встревожена, когда узнала, сколько стоят частные клиники по лечению бесплодия, и на мгновение подумала, что ей придется отказаться от своих планов завести второго ребенка.

Но затем она обнаружила приложение Just A Baby, которое использовала для заказа спермы, затем обратилась на eBay, чтобы заказать комплект для оплодотворения, прежде чем научиться использовать его с обучающими материалами на YouTube. Стефани зачала с первого раза, а позже родила ребенка Иден и описала это событие из жизни как "чудо", она родила "настоящего онлайн-ребенка".

Она начала искать частные клиники по лечению бесплодия, но ее оттолкнула стоимость, и она не хотела, чтобы несчастливые отношения повлияли на жизнь ее сына.

Приятель порекомендовал приложение Just A Baby. Как и в случае со службой знакомств Tinder, вы проводите пальцем вправо, если вас интересует чей-то профиль.

Стефани хотела ориентированного на семью мужчину без серьезных заболеваний, в идеале с похожими на нее чертами, чтобы их ребенок выглядел как Фрэнки. Она нашла свою пару в течение дня.

Недавно портал "Комментарии" информировал, как принять экстренные роды в домашних условиях. Если это ваша вторая беременность, а первый малыш появился на свет стремительно, вам необходимо быть особо чуткой и настроенной на любые признаки начала родовой деятельности. Будьте готовы к тому, что следующие роды могут идти еще стремительнее и быстрее. Если на момент сильных стремительных потуг вы окажетесь дома, следующие шаги помогут вам, пока вы ждете бригаду скорой помощи.



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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/proud-mum-gives-birth-ebaby-25019374
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