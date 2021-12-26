Военный учет женщин в Украине: сеть «взорвалась» мемами (ФОТО)

На днях Министерство обороны Украины выдало указ, в котором расширило список профессий, обязывающих женщин становиться на военный учет. Такая новость стала одной из самых обсуждаемых в сети и породила множество смешных мемов.

Военный учет для женщин (фото из открытых источников)

Украинцы бурно отреагировали на то, что в 2022 году женщины многих профессий, в том числе журналисты, актеры и библиотекари, должны будут стать на воинский учет. Многие обсуждают, насколько целесообразный такой шаг и публикуют в социальных сетях юморные фотожабы на тему службы женщин в армии.

Самыми распространенными шутками стали, конечно, намеки на "неженственность" военной службы и особую склонность представительниц прекрасного пола к наведению красоты, в частности, маникюру.

Напомним, что руководитель управления персоналом Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач сообщил, что украинок, которые не захотят стать на военный учет, после 2022 году начнут штрафовать.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что женщин определенных профессий, которые станут на военный учет в Украине, будут вызывать на службу только в военное время. Это будет касаться, по предварительным подсчетам, более 30 миллионов женщин. Поскольку предельный возраст был установлен на отметке в 60 лет.

Читайте также, что в Минобороны объяснили, что ситуация, касающаяся расширения списка профессий, обязывающих женщин становится на военный учет, никак не связана с угрозой полномасштабной войны с Россией. Это нововведение, по словам представителей министерства, является одним из пунктов выполнения изменений в закон "О военной службе и обязанностях".

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