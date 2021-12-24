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"Перечень будет пересмотрен в сторону уменьшения и здравого смысла", - нардеп о военном учете женщин

Депутат сообщил, что обсудил вопрос изменения перечня профессий женщин для военного учета с министром Резниковым

сегодня, 09:10 comments1908
Автор:

Козлова Альбіна
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Об этом написал народный депутат от партии "Слуга народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич в социальной сети.

"Перечень будет пересмотрен в сторону уменьшения и здравого смысла", - нардеп о военном учете женщин

Александр Завитневич, фото Facebook

Депутат подчеркнул, что украинок не будут призывать на срочную службу в армии. Женщин определенных профессий, которые станут на учет, будут вызывать на службу только в военное время.

Согласно законодательным изменениям, перечень профессий женщин, родственных соответствующей военно-учетной специальности, должно было определить Министерство обороны. До внесения изменений в законы список профессий определяло правительство.

"Но так случилось, что этот перечень юстировался и когда он вышел, мы увидели, что список очень большой. Утром обсудили этот вопрос с министром обороны Алексеем Резниковым и пришли к согласию, что перечень будет пересмотрен в сторону уменьшения и здравого смысла, потому что там есть профессии, которые действительно не понадобятся вооруженным силам и другим военным формированиям", — отметил председатель комитета.

Также он пояснил, что на военный учет принимают женщин, получивших специальность/профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, которая определена в перечне, утвержденном Минобороны Украины. Военнообязанные женщины должны иметь соответствующие документы, подтверждающие их пригодность к прохождению воинской службы по состоянию здоровья.

Как сообщал портал "Комментарии", решение Минобороны по военному учету женщин оценили эксперты. В четверг, 23 декабря, в Минобороны объяснили, как будет происходить процесс взятия на военный учет украинских женщин. И уточнили, что женщин из нового перечня специальностей будут призывать для несения военной службы в случае введения военного положения или в особый период во время мобилизации.


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Источник: https://www.facebook.com/profile.php?id=100038307434078
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